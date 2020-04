Economía, deuda y el conurbano: las preocupaciones de las que Cristina Kirchner habló con el Presidente

By GAM

reocupada por los efectos que tendrá el parate económico por los efectos de la pandemia de coronavirus, en su primera salida tras la cuarentena, la vicepresidenta Cristina Kirchner visitó al presidente Alberto Fernández en la quinta presidencial de Olivos, donde analizaron los alcances del brote del coronavirus, el impacto en la economía y la negociación de la deuda.

La reunión, que se dio un día después de terminar el aislamiento obligatorio tras su viaje a Cuba, donde viajó a buscar a su hija Florencia , duró dos horas, según relató el Presidente en distintas entrevistas.

Así, si bien hablan por teléfono de forma cotidiana, volvieron a verse cara a cara después de un mes. “Estuve hablando con Cristina un rato largo, vino a visitarme a Olivos para trabajar sobre algunos temas puntuales. Fue una charla de dos amigos que tienen confianza en un momento como este”, dijo el mandatario.

La expresidenta, que mantiene un riguroso silencio público, está “preocupada”, según relataron sus allegados, por la situación sanitaria y alimentaria de la provincia de Buenos Aires. Es por eso que mantiene un diálogo fluido con el gobernador Axel Kicillof y con los intendentes del PJ para conocer en detalle cómo atraviesan los distritos el aislamiento obligatorio.

En este punto, Alberto Fernández y Cristina Kirchner coincidieron en la importancia que tendrán los jefes comunales para controlar los precios de los alimentos. El Presidente le dio los detalles del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que saldría en las próximas horas y le anticipó que aplicará la Ley de Defensa de la Competencia “en su totalidad”.

También hablaron sobre cómo los intendentes del conurbano bonaerense les anticiparon cómo se preparan para desplegar el operativo en sus territorios. Además, la expresidenta está inquieta por las consecuencias políticas que podría tener un colapso de la economía para el futuro del peronismo en el poder, en particular en la gestión de Kicillof.

“Acá el sistema legal argentino nos da muchas potestades para preservar a los argentinos, así que quiero que los intendentes me ayuden a ver cómo están los precios en los negocios de cercanía, pero me voy a ocupar de que el gobierno nacional se concentre en distribuidores y grandes empresas; vamos a ser inflexibles, no es momento de sacar ventaja”, sostuvo el jefe del Estado, que recibió a la expresidenta en su despacho de la quinta presidencial, donde ya había estado en otras oportunidades.

Desde que el brote del coronavirus llegó a nuestro país, Cristina Kirchner solo hizo unos pocos comentarios en las redes sociales. Su última aparición fue hace ocho días, en Twitter, donde se refirió a la muerte de Héctor “Cacho” Otheguy, uno de los fundadores y presidente del Invap. , la razón es evitar que nuevamente se hable de un doble comando.

Para descartar cualquier duda sobre esta cuestión, el Presidente confió que habla “siempre” con Cristina Kirchner. “Somos amigos, es la vicepresidenta, ha sido dos veces presidenta del país”, destacó en una entrevista por la radio AM1110.

Y agregó: “A veces estamos de acuerdo, y a veces no, pero yo la escucho por su gran capacidad e inteligencia. Pero siempre tiene cosas para aportar, yo siempre la escucho con mucha atención por su experiencia”.

La presidenta de la Cámara de Senadores aterrizó en Buenos Aires la noche del domingo 22 en el último vuelo de Cubana de Aviación, que llegó a la Argentina luego de que se declaró el control del ingreso al país por el espacio aéreo. Ese viaje significó además el fin de la estadía de Florencia Kirchner en Cuba, donde permaneció durante poco más de un año por problemas de salud.