Coronavirus: Alberto anuncia a gobernadores paquete de $120.000 millones

El Gobierno nacional creará un programa de emergencia financiera de 120 mil millones de pesos para asistir a las provincias. Los fondos se distribuirán conforme a los porcentajes previstos en la ley de coparticipación y también a través de préstamos puntuales que solicite cada gobernador. Ante la caída de la recaudación, Alberto Fernández le anunció en videoconferencia a los mandatarios provinciales, incluído Horacio Rodríguez Larreta, que la Nación saldrá en auxilio de las provincias para atenuar el impacto del aislamiento social obligatorio más allá de las actividades que ya fueron exceptuadas como comercio exterior, la obra privada de infraestructura energética, además de las vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y minera, entre otras.

Sin embargo, y más allá del programa de emergencia financiera anunciado a los gobernadores, no todas fueron buenas noticias para las provincias. El Gobierno ya decidió que tampoco se levantará el aislamiento social obligatorio en los distritos donde aún no se detectaron casos de coronavirus. Se trata de Catamarca, Chubut y Formosa. Pero también San Juan, con un solo caso diagnosticado, así como Salta y La Pampa con tres, tenían expectativas de una apertura mayor de la actividad económica a partir del próximo lunes. El confinamiento volverá a ser declarado a nivel nacional.

El Presidente también analizó junto a los gobernadores un Protocolo para adultos mayores y para adultos vulnerables que se implementará a partir del lunes. Este sector de la población seguirá con el confinamiento obligatorio pero se flexibilizaría el régimen de contacto con las familias de acuerdo a un procedimiento de higiene y salubridad previo que incluirá como sugerencia el uso de máscaras para prevenir contagios en mayores de 70 años. El protocolo surgió a partir de una propuesta de Horacio Rodríguez Larreta que Alberto Fernández impulsó junto a Axel Kicillof y Ginés González García.

“¿Qué sectores podrán volver a funcionar?”, le preguntó Ámbito a un funcionario que pivotea entre Casa Rosada y Olivos. “Hoy los gremios, la Cámara Argentina de Comercio y la UIA nos dejaron sus propuestas. Son por rama de actividad. Matías Kulfas y Claudio Moroni van actuar de nexo, y la propuesta final va a ser validada por el Ministerio de Salud”. Si bien el listado no está definido, desde Presidencia explicaron que “el principal parámetro va a ser el transporte público. Se van a liberar aquellas actividades que no saturen ni colectivos ni trenes ni subtes donde queremos evitar que se acumule gente”. Un ejemplo microeconómico para ilustrar el criterio es que no se permitirá el regreso al trabajo de empleadas domésticas. Las clases no tiene fecha de retorno. En el Gobierno no descartan adelantar las vacaciones de invierno a mayo y salvar así dos semanas de calendario escolar.

Participaron de la comunicación virtual los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Córdoba, Juan Schiaretti; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de Jujuy, Gerardo Morales; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela, y de Misiones, Oscar Herrera Ahuad. También estuvieron presentes los mandatarios de las provincias de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Río Negro, Arabela Carreras; de Salta, Gustavo Sáenz; de San Juan, Sergio Uñac; de San Luis, Alberto Rodríquez Saá; de Santa Fe, Omar Perotti; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tucumán, Juan Manzur; de Catamarca, Raúl Jalil; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Mendoza, Rodolfo Suárez, y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta.

El Presidente, que ya se había reunido con los 24 gobernantes el 19 de marzo pasado en Olivos, horas antes de anunciar el aislamiento obligatorio, les confirmó tal cual había adelantado Ámbito que la cuarentena dispuesta a partir de la pandemia de coronavirus “va a seguir después del 13 de abril” con carácter nacional. Antes de la cumbre virtual, el Presidente y Wado de Pedro habían recorrido el Centro Sanitario en Tecnópolis donde el Gobierno nacional montará uno de los espacios para atender casos leves de Covid-19, con disposición de 2.500 camas no hospitalarias en una primera etapa, en el marco de un plan integran que prevé la disposición de más de 16 mil para el AMBA.