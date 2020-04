By GAM

Personal de Defensa Civil, bomberos y vecinos que se ofrecieron voluntariamente, están realizando desde hace varios días la desinfección de la ciudad de Plottier con el objetivo de prevenir la propagación del COVID-19.Esta tarea se lleva a cabo diariamente en los lugares de alto tránsito, como playas de estacionamiento de supermercados, estaciones de servicio y cajeros automáticos. Además se están recorriendo los barrios, iniciando el recorrido a las 19:00 hs y finalizando después de las 00 hs. Se eligió este horario porque es el de menor circulación y permite hacer mejor la desinfección.El producto que se utiliza es hipoclorito de sodio (NaOCl). Se usa a gran escala para la purificación de superficies, blanqueamiento, eliminación de olores y desinfección del agua. Para manipularlo, los operarios utilizan los elementos de seguridad necesarios, como guantes y barbijo.Es importante destacar que este producto funciona sobre superficies como el asfalto y veredas, no así sobre la tierra, es por este motivo que en algunos barrios no se tira producto en la calle, pero sí en las rejas y veredas internas de los hogares.La Municipalidad de Plottier, es el único municipio que continúa realizando esta tarea diariamente. Solicitamos a los vecinos que colaboren quedándose dentro de sus casas cuando vean pasar al equipo, ya que si salen la desinfección no se podrá realizar de forma correcta.La Intendenta Gloria Ruiz, pide encarecidamente a los vecinos y vecinas que «recuerden que la mejor medicina contra el coronavirus es cumplir con las medidas de aislamiento social y preventivo».Finalmente queremos agradecer las donaciones de Hipoclorito a la Cooperativa de Agua, a cargo de Walter Montané, a la compañía TSR, de Matías Bringas y a todos los vecinos que han acercado sus donaciones, tanto de producto, como de elementos de seguridad