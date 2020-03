Una sola lista presentó avales para la CSPPL

En Plottier siguió vigente el cronograma electoral para las elecciones de Delegados de la Cooperativa de Energía Eléctrica. Señalan los integrantes de una lista opositora que presentaron nota para solicitar que se extiendan los plazos, los cuales vencieron el miércoles pasado, y no tuvieron respuesta.

Al no haber dos o mas listas no se pudo conformar la Junta Electoral y quedó como oficializada la Lista Roja de Sergio Soto

“Por Estatuto tenemos tiempo de convocar a elecciones hasta el hasta el 31 de abril. Fue publicado el llamado en los medios el 24 de febrero porque se necesita tiempo para el armado de las listas de avales de 400 asociados. La presentación de las listas vencían el 18 de este mes y no hubo presentación de otras listas. La lista opositora solo mostró unos papeles diciendo que no lo hacían por la pandemia. Las elecciones están programadas para el 29 de marzo, pero si estaba conformada la Junta Electoral seguramente se iba a postergar. Hasta la fecha solo hay una sola lista a la cual represento y de esta manera es la única oficializada”, señaló Sergio Soto, quien se encuentra con licencia sin haberes en el Concejo Deliberante de Plottier.