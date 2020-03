Coronavirus en Argentina: en Chubut reclaman que el gobierno tome medidas por la llegada de Marcelo Tinelli

“Me parece una vergüenza. No solo lo que hizo él sino también lo que no hizo el gobierno. Es como si un residente en Italia viene a refugiarse a la Argentina por una cuarentena del coronavirus. Pienso que el gobierno provincial tiene que tomar una decisión porque la ley debe ser pareja para todos”, le dijo a Clarín este viernes el diputado nacional Gustavo Menna en relación a la llegada del conductor y dirigente de fútbol Marcelo Tinelli a Esquel para pasar la cuarentena obligatoria por la pandemia mundial.

“Acá en la provincia no podés pasar de una ciudad a otra. Todos los habitantes tuvieron problemas. Y además la mayoría lo está cumpliendo a rajatabla. No sé por qué el gobierno permite privilegios en estas épocas tan duras y tristes para la Argentina y el mundo. Yo no voy a opinar sobre algo que no tengo bien claro. Pero sé que dijeron que quien viole las reglas que estableció la provincia será pasible de una causa penal”, agregó Menna, legislador de Cambiemos.

Tinelli, su esposa Guillermina Valdéz, su hija Candelaria junto a su novio, su hijo Lorenzo y los hijos de Guillermina llegaron este jueves cerca de las 17 al aeropuerto de Esquel en el avión privado del conductor. Desde allí se dirigieron a la lujosa estancia que tiene a pocos kilómetros del centro de Esquel, la ciudad más importante de la cordillera chubutense. Fue poco tiempo antes que el presidente Alberto Fernández (con quien Tinelli tiene un gran acercamiento últimamente, incluso formando parte del Consejo contra el Hambre) anunciara el aislamiento obligatorio para todos los argentinos.

En declaraciones a la prensa local dijo que “es un vecino más de Esquel” y que “no viene de vacaciones sino “a estar en cuarentena junto a su familia”. Tinelli no es vecino de Esquel ya que tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Viene a su estancia en contadas ocasiones y una vez conocida su presencia, las redes sociales estallaron. La gente expresó su bronca sobre todo por las restricciones que pesan sobre los residentes. Una vez que la polémica estalló en las redes, Clarín se contactó con el conductor y él reiteró que “hace 22 años que tenemos domicilio acá en Esquel, somos vecinos. Tenemos nuestra casa acá y venimos a pasar la cuarentena obligatoria con parte de la familia. Estas no son vacaciones, nos quedamos en casa”.

Menna calificó la actitud de Tinelli de “irresponsable” y dijo que “quedó en evidencia” que al menos en la provincia “la ley no es pareja para todos”. El arribo de Tinelli ocurrió, además, en el momento en que se producía la llegada de turistas a algunas playas de la provincia de Buenos Aires, como Villa Gesell y Pinamar​, lo que también causó polémica en todo el país y las decisiones de los intendentes de esos balnearios de pedirle a la gente que “no venga” y colocando duros controles en los ingresos.