La AFA confirmó la continuidad del fútbol de primera división, con excepción de las categorías infantiles y juveniles

By GAM

Tweet on Twitter

Share on Facebook

PUBLICIDAD

Luego de que el presidente Alberto Fernández dejara al fútbol al margen de las restricciones por el coronavirus, la AFA confirmó la continuidad del torneo de primera división, con excepción de las categorías infantiles y juveniles.

Mediante un comunicado de prensa, la Asociación del Fútbol Argentino anunció que “en concordancia con las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional”, y a través de su Presidente Claudio Tapia y todo el Comité Ejecutivo, “han dispuesto suspender todas las categorías de fútbol infantil y juvenil hasta el 31 de marzo”.

De esta manera, el órgano madre del fútbol nacional informó que “el resto de las categorías continuarán disputándose, sin público, tal lo informado días atrás y en sintonía con las medidas dispuestas por los organismos de salud nacional y según lo expuesto hoy por el Poder Ejecutivo Nacional”. Es decir que los juegos de Reserva y del fútbol femenino continuarán disputándose también a puertas cerradas.

Habrá que ver qué sucede con River, que por prevención se negó a jugar ayer ante Atlético Tucumán y licenció al plantel por tiempo indeterminado. Dentro de los próximos 15 días, el Tribunal de Disciplina se expedirá.

El comunicado de la AFA tras el anuncio de Alberto Fernández

Este domingo, Alberto Fernández anunció una nueva serie de medidas para enfrentar la pandemia por el coronavirus, que en Argentina acumula 56 afectados y dos muertos. Desde la Quinta de Olivos, y acompañado por Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno porteño, y Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, decretó la suspensión de clases y el cierre de fronteras por espacio de 15 días para minimizar la circulación del virus COVID-19.

El fútbol quedó al margen de la restricción porque desde este fin de semana se disputa sin público en todas sus categorías. “El fútbol se juega a puertas cerradas, no habría inconvenientes. Me encantaría que en este tiempo le den a los argentinos la posibilidad de verlo no por sistema codificado, sino por TV abierta. Ya que nos vamos a quedar en casa, para nosotros es un divertimento ver los partidos de fútbol”, sugirió. PlayAlberto Fernández sobre el fútbol

Ya la semana pasada hubo un intento para que la primera fecha de la Copa de la Superliga fuera transmitida por la TV Pública. Interlocutores del gobierno nacional tomaron contacto con las empresas que poseen los derechos (Turner -TNT Sports- y Fox Sports Premium -hoy en manos de Disney-) para sondear la posibilidad de liberar los partidos, dado que los hinchas no podían concurrir a los estadios. Pues bien, el presidente directamente hizo público su deseo.