Se suspendió la Liga de Basquet

PUBLICIDAD

Primero se resolvió jugar a puertas cerradas, pero eso duró apenas un día. Hoy los presidentes de clubes se reunieron vía internet a través de la herramienta ZOOM, que utiliza la AdC para estos casos donde no se puede viajar, determinó que se suspendan temporalmente la Liga Nacional y la Liga Argentina hasta tanto se vaya resolviendo el tema del contagio del “Coronavirus”.

Una de las primeras razones por la que se dispuso jugar a puertas cerradas es bajar el nivel de posibilidad de contagio y reducirlo al mínimo posible, pero la situación de la pandemia es muy difícil de controlar sin mediar una cuarentena preventiva absoluta.

El problema radicaba en la forma de reprograma un calendario que ya no tiene más lugar y que se encuentra apretado por la llegada de Tokio 2020. El 29 de abril estaba pactada la última fecha de la temporada regular para darle paso a todo el mes de mayo y junio los play offs de la competencia para llegar con tranquilidad a que la selección nacional se pueda entrenar en vista a los Juegos Olímpicos venideros.

Reprogramar el torneo es buscar espacio donde no hay y además generar algunos contratiempo con las visas y pasaportes de los extranjeros que están en el país, pero “la posibilidad de jugar con este virus tan peligroso es un hecho que está por encima de lo deportivo” destacó el presidente de la AdC Gerardo Montenegro a Pick and roll. La salubridad pública en el marco de una pandemia está como hecho primordial aunque sin dudas es un dolor de cabeza la reorganización.

Además existía un problema de orden económico y deportivo contraproducente al jugar a puertas cerradas para los clubes ya que quita el lógico beneficio de potenciarse con su propia gente (68% de victorias locales – 32 % de triunfos visitantes hasta hoy) más la posibilidad de la venta de tickets y comida que genera ingreso económico.

Por lo tanto, hasta que el panorama del mundo en general y del país en particular con respecto al contagio del “Coronavirus” no se mejore la Liga Nacional y La Liga Argentina se mantendrán suspendidas inicialmente por 14 días y buscando las formas de reprogramar la competencias.