La Cámara se pronunció a favor de los derechos de las mujeres

La Cámara de Diputados de la provincia tuvo hoy su primera sesión ordinaria del año, ocasión en la que se aprobaron declaraciones y tomaron estado parlamentario distintas iniciativas a favor de los derechos de las mujeres. En ese marco, se votó la declaración Nº 2858 que establece de interés del Poder Legislativo las actividades por el Día Internacional de la Mujer que se conmemoró el 8 de marzo. A la vez, tomaron estado parlamentario 17 proyectos vinculados a temáticas de género que fueron girados a comisiones para su tratamiento. En total, tomaron estado parlamentario 166 proyectos, de los cuales 57 son de ley, 30 de resolución, 7 de comunicación y 72 de declaración. La sesión comenzó a las 9.20 con la participación de 33 diputados y diputadas, y fue presidida en forma alternada por el vicegobernador Marco Koopmann y la diputada María Fernanda Villone, vicepresidenta 1º de la Cámara.

La declaración en apoyo a las actividades por el Día Internacional de la Mujer fue votada por unanimidad y el texto unificó un proyecto del MPN con otro del Frente de Todos. En su intervención, la diputada Ayelén Gutiérrez (Frente de Todos) señaló que la fecha conmemora “la lucha de las trabajadoras para pedir derechos”. Destacó la importancia de la ampliación de derechos para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, y dijo que el compromiso con la temática trasciende a todos los partidos políticos.

Desde el MPN, la diputada Liliana Murisi acotó que a la conquista de derechos de las mujeres debe agregarse un paso más hacia la autonomía financiera. “Las conquistas logradas no son suficientes y no son todas; son un primer paso y vamos por más”, dijo la legisladora.

La Cámara también aprobó la declaración Nº 2876 que expresa el pesar por el reciente fallecimiento de Graciela Alonso, reconocida activista feminista, docente universitaria, y fundadora de la colectiva feminista La Revuelta. La diputada Gutiérrez recordó el aporte y compromiso de Alonso con la universidad pública y con el movimiento de mujeres y disidencias en Argentina y Latinoamérica.

Entre los proyectos vinculados a cuestiones de género que tomaron estado parlamentario en la sesión de hoy, se encuentran las propuestas para declarar la emergencia sobre violencia de género en la provincia; la creación de un Consejo Autónomo de las Mujeres; la prevención del acoso callejero; las licencias especiales por violencia de género; y el proyecto de ley `Cielo López’ que apunta a capacitar en violencia de género y ejercicio de las masculinidades en las comunidades educativas. Esta última iniciativa, presentada por la familia de Cielo López y con la adhesión de todos los diputados y diputadas provinciales, fue girada con moción de preferencia a las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (D); Asuntos Constitucionales y Justicia (A); y Hacienda y Presupuesto (B).

Al respecto, la diputada María Soledad Salaburu (Frente de Todos) dijo que el proyecto “suma a lo dispuesto en la ley de educación sexual integral y la ley Micaela con la perspectiva de género puesta en las nuevas masculinidades en el marco de la educación para la no violencia”. La iniciativa se denomina “Ley Cielo López: Educación para la No Violencia”, en alusión a la joven que fue víctima de abuso sexual y femicidio en Plottier en septiembre de 2019.

Por otro lado, tomaron estado parlamentario dos proyectos que adhieren al “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo”, dispuesto por resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la Nación. Una de las iniciativas pertenece al FIT y la otra fue presentada por los bloques Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Los proyectos se debatirán en las comisiones de Desarrollo Humano y Social (C); Asuntos Constitucionales y Justicia (A); y Hacienda y Presupuesto (B).

En otro orden, la Cámara aprobó la declaración Nº 2862 que establece de interés legislativo la tarea de la Escuela Popular de Géneros que lleva adelante la Asociación Civil “Mano a Mano” en convenio con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, y a la que asisten 300 personas. El cuerpo hizo lo propio con la declaración Nº 2877 referida al encuentro “Mujeres y Política” que se realizó en la Legislatura provincial el pasado 5 de marzo. Al respecto, la diputada Ludmila Gaitán (MPN) resaltó la paridad de género de la actual composición parlamentaria y ponderó la agenda con transformación social. En tanto, Karina Montecinos (Juntos por el Cambio) celebró la iniciativa y ampliar la participación de mujeres de la sociedad civil para el próximo encuentro.

De igual modo, los diputados y las diputadas votaron la declaración Nº 2857 que establece de interés legislativo el Pacto Cooperativo por la No Violencia de Género, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Piden continuidad laboral de trabajadores del hospital de Plottier

En tanto, la Cámara aprobó la resolución Nº 1054 que insta al Poder Ejecutivo provincial a arbitrar los medios necesarios para lograr la continuidad laboral de los 23 trabajadores despedidos de la empresa Belclau S.A, que presta servicios en el hospital Plottier. El debate fue presenciado por los trabajadores desde un sector del recinto.

El diputado Andrés Blanco (PTS-FIT) hizo eje en la situación de precarización laboral de los trabajadores y las trabajadoras y explicó que fueron desvinculados por una decisión arbitraria. Acotó que las familias llevan cuatro meses sin cobrar el salario y subrayó que están vulneradas en su derecho porque perdieron su fuente de trabajo.

El diputado Carlos Coggiola (Partido Demócrata Cristiano) mencionó que en diciembre del año pasado, se firmó un acta acuerdo en la Subsecretaria de Trabajo, en el que el Estado provincial asumió el compromiso de respetar las fuentes laborales con la nueva empresa contratista a la que se le adjudicará el servicio. Por otro lado, indicó que el Estado provincial tiene la facultad de arbitrar los medios para tender a la reincorporación de los trabajadores.

Homenajes y Otros Asuntos

La diputada Patricia Jure (FIT) hizo un reconocimiento a la lucha de las asambleas socioambientales y pidió que no se archive del proyecto de defensa del agua de las actividades mineras contaminantes. En tanto, la diputada Soledad Salaburu (Frente de Todos) hizo lo propio con el movimiento de mujeres y dijo que las medidas anunciadas desde el gobierno después de ocurrido un femicidio no alcanzan y no llegan a los territorios.

La diputada Soledad Martínez (Frente de Todos) planteó la necesidad de trabajar en un modelo de gestión que permita autonomía respecto de la renta de los hidrocarburos y criticó la toma de deuda que hizo la provincia en los últimos cuatro años. A la vez, valoró el proyecto anunciado por el Poder Ejecutivo sobre la creación del fondo anticíclico y subrayó la necesidad discutir un modelo económico con una matriz diversificada.

Desde el MPN, Murisi se refirió al stock de deuda provincial y relativizó aseveraciones sobre la dimensión que alcanzó en los últimos períodos. Explicó que tanto los intereses como las amortizaciones que se deben abonar este año se encuentran enmarcados dentro de los índices previstos por la Ley de Responsabilidad Fiscal, norma nacional a la que Neuquén adhirió oportunamente.

El diputado Coggiola se expresó en relación al conflicto docente y pidió que se priorice el diálogo “con perspectiva de alumno y alumna”. En tanto, el legislador Darío Peralta (Frente de Todos) celebró la implementación de la tarjeta alimentaria en la provincia y criticó la poca claridad del gobierno provincial en relación al `barril criollo’.

El diputado Blanco expuso sobre la crisis económica y sanitaria. Afirmó que el sector hidrocarburífero “siempre se ha beneficiado” y también remarcó la necesidad de diversificar la matriz productiva. El diputado Sergio Fernández Novoa (Frente de Todos) hizo referencia al aumento de tres puntos a las retenciones a la soja y aseguró que se trata de “una medida redistributiva en un contexto de profunda crisis”.

La sesión finalizó a las 18.

Neuquén, 11 de marzo de 2020