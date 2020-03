El Senado debatió la intervención en la Justicia de Jujuy y acordó reencontrarse el 31 de marzo

By GAM

E l Senado debatió este martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales el proyecto de un senador del oficialismo para intervenir el Poder Judicial de Jujuy, con una nutrida presencia de la oposición. Si bien no hubo dictamen, se acordó volver a reunirse el 31 de marzo en la Cámara Alta.

El proyecto fue presentado por Guillermo Snopek, quien expuso su visión sobre la situación política de su provincia, debido a que su argumento al presentar el proyecto es que el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, tiene la “suma del poder público” su iniciativa “busca establecer la independencia y el equilibrio de los poderes”. El proyecto se debatió en la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside la oficialista María de los Ángeles Sacnun, quien anticipó que no había “voluntad de llevar adelante ningún dictamen el día de hoy”, sino analizar el tema con todos los testimonios.

Uno de los fundamentos de Snopek fue “el aumento del número de miembros del Superior Tribunal de Justicia” de Jujuy que “se votó en la Legislatura y horas más tarde” dos diputados que habían votado juraron como miembros, al tiempo que sostuvo que “el objetivo es la tan criticada mayoría automática”. “Otro hecho fue el vaciamiento del órgano constitucional de Fiscal Federal ante el Superior Tribunal de Justicia. Con la creación del Ministerio Público de la Acusación, designaron a la cabeza a una persona de confianza del gobernador, con manejo de los fiscales”, agregó Snopek. La Legislatura aprobó el tratamiento de juicio político del Presidente de la corte jujeña Además, apuntó a los mensajes de audio que se filtraron del ex diputado y actual juez del Superior Tribunal, Pablo Baca, en los que “reconoce que la ley del Ministerio Público de la Acusación era mala y que estaba hecha a medida del Gobierno”.

A la reunión de la comisión asisten no solo los senadores de Juntos por el Cambio, que se reunieron más temprano con Morales para cerrar filas, sino también algunos diputados nacionales de la UCR, entre ellos el jefe de la bancada opositora Mario Negri. Si bien Snopek lo niega, Morales y el resto de la oposición acusan al oficialismo de intentar liberar a la dirigente kirchnerista Milagro Sala, detenida en Jujuy desde 2016 y condenada a prisión por el presunto desvío de fondos estatales destinados a la construcción de viviendas. Por su parte, la senadora jujeña de Juntos por el Cambio Silvia Giacoppo lideró esta tarde las críticas en el Senado al proyecto de intervención del Poder Judicial de esa provincia y pidió que “sea rechazado in límine” porque contiene “meros cuestionamientos políticos y no institucionales”.

La senadora radical subrayó que la Constitución Nacional establece que “las provincias se reservan el poder de darse sus propias instituciones para asegurarse la administración de justicia” y apuntó que el proyecto de intervención cuestiona “leyes que un Estado autónomo ha dictado en la Legislatura, dentro de lo que establece la Carta Magna”. “No hay una genuina objeción que justifique esta medida extrema. Son asuntos que comprometen a nuestras instituciones”, señaló Giacoppo y remarcó que el proyecto tiene “meros cuestionamientos políticos y no institucionales, solo expresiones de disconformidad, diagnósticos superficiales, interesados y subjetivos”.

Giacoppo calificó como “falaz y subjetiva” la argumentación de Guillermo Snopek sobre la integración del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy con dirigentes del radicalismo provincial y subrayó que “todos los jueces de todos los tribunales del país” tienen “pertenencia política”, tras lo cual mencionó varios ejemplos, como el del juez de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Maqueda, de extracción peronista. Dos manifestaciones confluyeron hoy frente al Congreso de la Nación para pronunciarse a favor y en contra de la intervención al Poder Judicial de Jujuy, en función del proyecto de ley presentado.

