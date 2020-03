Viralizan los consejos contra el coronavirus de uno de los mayores expertos en el tema

By GAM

La propagación del coronavirus genera pánico en muchas personas pero también la búsqueda de prevención y concientización en otras. Por ejemplo, los chicos de un secundario argentino que armaron una app con preguntas sobre la enfermedad.

Otro es el caso de James Robb, profesor de patología en la Universidad de California, virólogo molecular y uno de los primeros expertos en publicar una descripción exhaustiva de los coronavirus. Este científico no usa redes sociales, pero decidió tratar de ayudar a sus familiares y amigos. Les mandó un extenso correo electrónico con consejos para prevenir el contagio.

El mail lo mandó a fines de febrero, para que sus afectos cercanos se protejan cuando llegue lo peor del brote de COVID-19. Pero ese contenido no se mantuvo en su círculo íntimo: alguien lo compartió en Facebook y lo convirtió en viral.

Robb confirmó que él es el autor de este listado de recaudos, pero explicó que no era su intención que se haga público. Justamente nombró varios productos comerciales por su marca, pero espera que no se lo asocie a un interés comercial.

Los consejos para prevenir el coronavirus

“Esto es lo que hice y las precauciones que tomo y tomaré. Son las mismas precauciones que uso durante la temporada de influenza, excepto por la máscara y los guantes”, explicó el virólogo antes de enumerar sus tips.

1) ¡NO SALUDES DANDO LA MANO! Saludá dando un golpecito con el puño, hacé una pequeña reverencia, da un golpecito con el codo, etc.

2) Usa SOLO los nudillos para tocar los interruptores de la luz o los botones del elevador. Levanta el dispensador de gasolina con una toalla de papel o usa un guante desechable.

3) Abrí las puertas con el puño o empujando con la cadera. No agarres el picaporte con la mano, a menos que no haya ninguna otra forma de abrir la puerta. Especialmente importante en baños y oficinas de correos o puertas de lugares públicos.

4) Usá toallitas desinfectantes en las tiendas cuando estén disponibles. Limpiá la barra por donde agarrás el carrito del supermercado y el asiento para niños si lo tiene.

5) Lavate las manos con jabón durante 10-20 segundos y / o usá un gel desinfectante para manos a base de alcohol con un porcentaje superior al 60% cada vez que vuelvas a casa de CUALQUIER actividad que involucre lugares donde hayan estado otras personas.

6) Mantené una botella de gel desinfectante disponible en cada una de las entradas de tu hogar, Y otra en tu auto para usarlo después de ponerle nafta o tocar otros objetos contaminados cuando no puedas lavarte las manos de inmediato.

7) Si es posible, tosé o estornudá en un pañuelo desechable de papel y tiralo inmediatamente. Usá el codo solo si es necesario. ¡La ropa en tu codo contendrá virus infecciosos que pueden transmitirse hasta por una semana o más!

Además, el experto detalló los productos que está almacenando por si la pandemia se extiende en Estados Unidos.

1) Guantes desechables de látex o látex de nitrilo para usar cuando vaya de compras, cargues naftta o haga cualquier otra actividad externa que implique entrar en contacto con áreas contaminadas.

Acá agregó una aclaración sobre la enfermedad. “Este virus se transmite en gotas grandes al toser y estornudar. ¡Esto significa que el aire no te infectará! PERO todas las superficies donde estas gotas aterrizan son infecciosas durante una media de aproximadamente una semana. Todos los objetos asociados con personas infectadas estarán contaminados y serán potencialmente infecciosos. El virus está en las superficies y no te infectará a menos que tu cara desprotegida sea tosida o estornudada directamente. Este virus solo tiene receptores para las células pulmonares (solo infecta los pulmones). La única forma en que el virus puede infectarte es entrando a través de la nariz o la boca si te las tocas con las manos contaminadas, o por una tos o estornudo de una persona infectada directo en tu nariz o tu boca”.

2) Almacenar máscaras quirúrgicas desechables y usalas para evitar tocarse la nariz y / o la boca (¡Tocamos nuestra nariz y boca 90 veces al día sin saberlo!). Es la única forma en que este virus puede infectarnos. Es específico de los pulmones. La máscara no evitará que el virus en un estornudo directo entre en tu nariz o boca. Es solo para evitar que te toques la nariz o la boca.

3) Comprá desinfectantes para manos y guantes de látex / nitrilo (en los tamaños adecuados para toda familia). Los desinfectantes para manos deben tener una base de alcohol y más del 60% de alcohol para ser efectivos.

4) Comprá tabletas de zinc. Está demostrado que estas pastillas son efectivas para bloquear la multiplicación del coronavirus (y de la mayoría de los otros virus) en la garganta y nasofaringe. Úsalas según las indicaciones varias veces al día cuando comiences a sentir CUALQUIER síntoma similar a un resfriado. Es mejor acostarse y dejar que la pastilla se disuelva en la parte posterior de la garganta y la nasofaringe. Las pastillas Cold-Eeze son una marca disponible, pero hay otras.

Vale aclarar que lo de las tabletas de zinc es una especulación, algo que podría llegar a servir. El especialista también lo explicó en su correo.

“En mi experiencia como virólogo y patólogo, el zinc inhibe la replicación de muchos virus, incluidos los coronavirus. Espero que COVID-19 (la enfermedad causada por el nuevo coronavirus) se inhiba de manera similar, pero no tengo pruebas experimentales directas que soporten esta afirmación. El uso de pastillas de zinc según las indicaciones del fabricante no garantiza en modo alguno que el virus no te vaya a infectar, incluso si efectivamente inhibe la replicación viral en la nasofaringe”, concluyó.