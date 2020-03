Neuquén: suspendieron todos los eventos deportivos y culturales por el coronavirus

By GAM

Esta mañana, las autoridades del gobierno de la provincia de Neuquén comunicaron la suspensión de 20 eventos culturales y deportivos que iban a desarrollarse en las próximas semanas. El objetivo es evitar la concentración de público como medida preventiva ante la expansión global del coronavirus.

La medida fue anunciada por el gobernador Omar Gutiérrez y la ministra de Salud neuquina, Andrea Peve, quienes informaron que desde febrero trabajan en la aplicación de dichas medidas preventivas en la provincia.

La gobernación señaló que el evento más próximo era una fecha del Mundial de Motocross, la cual se iba a disputar el 21 y 22 de marzo en Villa La Angostura. Las jornadas fueron reprogramadas para el 21 y 22 de noviembre de 2020.

El gobierno también dispuso la suspensión de todas las fiestas populares en localidades del interior de la provincia y trasladó la recomendación a municipios que tenían previstos eventos como la Expo Plottier, que se realiza todos los años.

“Si algunas personas tienen los síntomas de la enfermedad como fiebre alta o tos, lo más adecuado es que llame al 0800 para que el personal de salud acuda a su domicilio y constante su estado”, aclaró la ministra Peve. Y explicó que “de esa manera se evita el posible contagio de otras personas en caso de que asista a la guardia de un centro de salud”.

La funcionaria aclaró que hasta el momento no se registró ningún caso sospechoso en la provincia. A partir de hoy, en Neuquén se puso en marcha el 0800-333-1002 para aquellas personas que quieran efectuar consultas.

Esta tarde, con la presencia del presidente Alberto Fernández, miembros del Gabinete y especialistas de la salud,el Gobierno anunció una partida presupuestaria extra de 1.700 millones de pesos por el brote de coronavirus. La encargada de anunciarlo fue la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, quien estuvo acompañada por Mirta Roses, la representante argentina en la OMS y Pedro Cahn, titular de la Fundación Huésped.

“El Presidente anunció una partida presupuestaria extra de $1700 millones para fortalecer los diagnósticos y el equipamiento, para tener más reactivos y para el fortalecimiento de equipamientos en los hospitales”, expresó Vizzoti.

Sobre la posibilidad de suspender eventos masivos, Vizzotti admitió que “está en carpeta” ya sea para espectáculos locales e internacionales pero que se va a determinar a medida que avance la situación: “También vamos a trabajar en herramientas puntuales para que se puedan concretar los aislamientos y evaluar en forma permanente la posibilidad de minimizar el ingreso de ciudadanos que puedan tener más riesgo”.

Pedro Cahn, Carla Vizzotti y Mirta Roses (Télam)

El reparto de los 1.700 millones de pesos se divide en tres ejes: equipamiento para la respuesta hospitalaria, fortalecimiento de la red diagnóstica (que incluye reactivos para detectar los virus y maquinas para hacer esos diagnósticos en forma descentralizada) y el fortalecimiento de la capacitación y el entrenamiento del equipo de salud.

“La recomendación que se suma a la población es no viajar a áreas de transmisión sostenida del virus (Europa, Estados Unidos, Irán, Japón, China y Corea del Sur) y un trabajo fuerte de aislamiento social para mayores de 65 años”. También pidieron “minimizar el contacto de personas que hayan llegado de viaje”, agregó la funcionaria. En esa línea, señaló que si bien se trata de un fenómeno dinámico, por ahora no hay “circulación local” de la enfermedad: todos los casos positivos corresponden a personas que viajaron al extranjero. No obstante, aclaró que “están están planeadas medias para la fase de mitigación, en caso de que empiece a circular”