Alberto Fernández: “Cristina Kirchner ha sido y es víctima de la mala Justicia”

El presidente Alberto Fernández afirmó que la vicepresidenta Cristina Kirchner “ha sido y es víctima aún hoy de la mala Justicia”. “Cristina fue víctima de mala justicia. Es víctima aun hoy. Se enojan cuando lo digo, pero es verdad. En campaña hasta di nombres, y se enojaron. Pero tampoco quise involucrar a toda la Justicia, la Justicia está llena de jueces probos”, afirmó. Al ser entrevistado por Viviana Canosa (Canal 9), el mandatario afirmó también que Florencia Kirchner​, la hija de la vicepresidente ahora bajo tratamiento médico en Cuba, “la pasó muy mal” y que “fue tremendo lo que pasó”. Aseguró además que la joven “pagó el costo de ser la hija de y, encima, involucraron a sus padres en cosas que sus padres no hicieron”.

“Lo que necesitamos es que la Justicia funcione bien, porque en estos años ha construido causas, mantuvo detenida a gente que no debía estar detenida. En todos estos años, hay una institución que no prestamos atención al funcionamiento del Poder Judicial”, apuntó él presidente, quien agregó que la Justicia. “no tiene que ver con de qué teléfono lo llaman al juez”. “Tiene que ver con criterios objetivos. Solo necesitamos una buena justicia. Conmigo los jueces pueden sentarse a esperar, no los voy a llamar nunca. Que hagan lo que tengan que hacer, pero que sean jueces dignos”, aseguró. En la misma entrevista, Fernández anunció que ya firmó el decreto en el que que propone al juez federal Daniel Rafecas como procurador general de la Nación y advirtió que los integrantes de Juntos por el Cambio no muestran intenciones de acompañar el pliego, pese a que “cuando (Mauricio) Macri lo proponía (para Casación), lo ponderaban”.

Fernández anunció la firma del decreto, que se espera que sea publicado este martes en el Boletín Oficial, luego de demorarlo por varias semanas a la espera de llegar a un acuerdo con la oposición. Para que Rafecas se convierta en Procurador General de la Nación debe contar con el acuerdo de los dos tercios de los votos del Senado, número para el que el Frente de Todos necesita del acompañamiento de la oposición.

(Fuente www.perfil.com).