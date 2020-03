La OMS publica una hoja de ruta contra el coronavirus y advierte: “Estamos al borde de los 100.000 casos”

By GAM

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado este viernes la publicación de una hoja de ruta para los investigadores de vacunas, tratamientos y terapias contra el Covid-19, enfermedad que, al actual ritmo de contagios, alcanzará la barrera de los 100.000 casos mundiales durante el fin de semana. Sexto fallecido con coronavirus en España, tercero en Madrid: un anciano que no es de la residencia La Paz

Esta hoja de ruta se ha elaborado con los datos recogidos en el encuentro de más de 400 expertos de todo el mundo que se celebró a mediados de febrero en Ginebra para analizar la lucha contra el brote. Incluye la historia del virus, la epidemiología, evolución de posibles vacunas, diagnósticos y terapias, entre otros.

“Es vital coordinar la investigación para que diferentes equipos en todo el mundo se complementen unos a otros, con el fin de que la OMS pueda dar mejores consejos y los países tomen decisiones basadas en evidencias que salven vidas”, ha señalado al respecto el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa.

“Estamos al borde de los 100.000 casos confirmados”, ha dicho. En las últimas 24 horas, se han detectado 2.736 positivos por coronavirus en 47 países y territorios, lo que sitúa la cifra de contagiados en 98.023 y en 3.380 los decesos.

La prioridad: contener la epidemia

A la vista de las cifras, ha recomendado a los países que su máxima prioridad “sea la contención”, ha indicado Tedros. “Cada día que podamos frenar la epidemia es un día en el que los hospitales pueden prepararse, (…)que los Gobiernos pueden preparar a sus trabajadores sanitarios para detectar, probar, tratar y atender a los pacientes”, ha subrayado.

Preguntados sobre los numerosos eventos de carácter internacional (incluidos foros auspiciados por la ONU en Ginebra) que han tenido que ser cancelados o realizados por vídeoconferencia a causa del coronavirus, los responsables de la OMS han dicho que es el momento de reconsiderar las reuniones a distancia más a menudo.

20 vacunas, en desarrollo

Tedros ha señalado que la OMS ha recibido hasta ahora 40 solicitudes de aprobación de tests de diagnóstico del virus, mientras una veintena de laboratorios de todo el mundo buscan una vacuna y numerosas pruebas clínicas de tratamientos están ya en desarrollo.

“Como suelo decir, estamos juntos en estos y todos tenemos un papel que jugar. Hechos, no miedo. Razón, no rumores. Solidaridad, no estigma”, ha concluido el director general de la OMS.