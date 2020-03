Pichetto: “La Iglesia jugó fuertemente con el Frente de Todos, ahora que se fumen el aborto”

PUBLICIDAD

El ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio Miguel Ángel Pichetto se refirió este viernes 6 de marzo al inminente debate sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo que impulsa el Gobierno y sostuvo que “la Iglesia se merece” el tratamiento de esa ley “porque jugó fuertemente con el Frente de Todos”. El ex jefe del bloque de senadores del peronismo renovó sus críticas a la Iglesia Católica, al tiempo que se refirió al proyecto que el presidente Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso y, si bien reiteró su postura a favor de la legalización del aborto, consideró un error el nuevo impulso que recibió la iniciativa porque “hay otros temas apremiantes”.

Pichetto sostuvo en declaraciones a Radio 2 de Rosario que “la visión de la Iglesia es nefasta” porque “ni siquiera asumen los grandes pecados que tienen” y, en referencia al caso de los abusos a menores en el Instituto Próvolo, agregó: “No escuché ni una voz condenando lo que han hecho en Mendoza. El Papa por lo menos pidió perdón. Acá nadie hizo nada”. Día de la Mujer: preparan masivos actos en la previa al debate por el aborto “Se merecen el tratamiento de la ley del aborto porque la Iglesia jugó fuertemente con el Frente de Todos. Avaló la fórmula, estuvo trabajando en las villas, y decían que (el ex presidente Mauricio) Macri era un neoliberal capitalista salvaje y no le perdonaron una. Ahora que se fumen el aborto”, disparó. En este sentido, agregó: “Que se trate y se resuelva. Nunca presenté una ley del aborto, pero creo que es una cuestión de salud pública”. No obstante, evaluó que “Macri se equivocó cuando habilitó el debate y Alberto también porque hay otros temas apremiantes en la sociedad, es un tema que trae muchas pasiones, mucha firmeza de los actores y división de la sociedad”. “Argentina necesitaba una convocatoria a la unidad nacional. Hay que atender la temática de salud pública. Me parece una aberración alentar los embarazos en mujeres jóvenes, es un disparate”, continuó Pichetto.

Aborto: los números en diputados y el rechazo del jefe del bloque de senadores oficialistas En la misma línea, sostuvo que “en los sectores pobres hay que tratar de hacer una visión educativa de que tengan menos hijos, que se puedan criar en lugares sustentables, en vez de tener cinco o seis hijos que se sostienen con planes sociales, es imparable ese tema”. “El Gobierno es pobrista y culposo. Dice ‘tratamos el aborto y las mujeres en pobreza extrema les pagamos subsidios para que tengan hijos’. Es una cosa absurda, increíble”, opinó el ex compañero de fórmula de Macri.

Al referirse nuevamente a la Iglesia y al rol del papa Francisco, Pichetto sostuvo que el Sumo Pontífice “tiene una visión de igualar para abajo” y que “la Iglesia argentina tiene una visión equivocada”. “Cuando la Iglesia asume el debate político, tiene que bancarse la respuesta. Si el mensaje es pastoral, yo me quedo callado. Cuando empiezan a opinar de lo público, están en problemas”, añadió. “Yo quiero volver a la Argentina de un esquema ascendente, la del padre que hacía que el hijo estudiara y que tuviera un futuro y trabajo, y no los plancitos y los curitas en la villa haciendo empanadas. Esa Argentina es la de la decadencia, es la pobreza extrema, es la Argentina del 60% de pobreza”, señaló Pichetto.

(Fuente www.perfil.com).