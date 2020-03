Bill Clinton justificó el sexo oral con Monica Lewinsky: “Lo hice para controlar mis ansiedades

PUBLICIDAD

“Lo que hice es inexcusable”. Pocas veces Bill Clinton aceptó manifestarse públicamente sobre el escandaloso affaire que mantuvo con Monica Lewinsky. De hecho, las contadas veces que se refirió al romance que puso en jaque su presidencia, la polémica iba en aumento. En las próximas horas saldrá al aire el documental “Hillary”, en el que participa el círculo íntimo -tanto familiar como político- de la ex primera dama y secretaria de Estado norteamericana. El avance difundido por la productora Hulu muestra reveladoras confesiones del ex presidente de Estados Unidos.

En su participación, Bill Clinton justificó que tuvo sexo oral con Monica Lewinsky “para manejar la ansiedad”, ya que la “presión del trabajo” lo hacía sentir como un boxeador después de haber peleado “30 rounds”. “Lo hice para controlar mis ansiedades”, confesó.

El affaire entre el ex jefe de Estado y la joven becaria estalló en enero de 1998, cuando una amiga de ella presentó unas grabaciones al FBI donde se relataban los encuentros sexuales entre ambos. El escándalo se hizo público y el presidente demócrata fue sometido a un juicio político por perjurio por la Cámara de Representantes. Finalmente, fue exonerado y luego logró la reelección.

En un principio, Clinton negó las acusaciones al jurado que había iniciado las investigaciones, y a su propia esposa, quien le creyó. Pero la presión fue en aumento hasta que llegó uno de los momentos más duros: confesarle a Hillary la verdad.

“Fui y me senté en la cama y hablé con ella. Le dije exactamente lo que sucedió, cuándo sucedió… Le dije que me sentía terrible por eso. Hemos pasado bastante en los últimos años. Le dije que no tengo defensa, que es inexcusable lo que hice”, relató Bill en el documental.

Bill Clinton durante el documental

Hillary también se refirió a ese doloroso momento: “Estaba devastada. Yo no lo podía creer. Personalmente me lastimó, no lo podía creer”. La ex secretaria de Estado durante el gobierno de Barack Obama contó que le dijo a su esposo que debía contarle a su hija Chelsea, quien en ese entonces tenía 18 años.

Bill reconoció que esa charla con su hija fue “horrible”, que era peor que contárselo a su esposa. Al ser consultado sobre por qué decidió arriesgar tanto su matrimonio como su presidencia con el affaire, dijo que en ese momento no tomó dimensión de las consecuencias. En cambio, las presiones de estar en la Casa Blanca lo llevaron a buscar “una distracción”.

Hillary Clinton recordó el doloroso momento en que Bill le confesó el affaire que había mantenido con Monica Lewinsky

Tras lo sucedido, la familia fue a Martha’s Vineyard de vacaciones. Al regreso, después del fuerte cimbronazo que provocó la noticia, Hillary decidió apoyar a su esposo y luchar contra su juicio político. En el viaje de vuelta a Washington en el helicóptero, su hija Chelsea los tomó a ambos de la mano. “Cuando ella hizo eso, ¡oh Dios mío!, pensé que eso era tan increíble, tan fuerte y tan sabio”, recordó, emocionada, Hillary.

Además, ambos destacaron como positivas las terapias que realizaron para salvar su matrimonio. Aunque también estuvieron marcadas por “discusiones fuertes y dolorosas”. “La terapia fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer, pero fue necesario. Ella lo merecía, Chelsea lo merecía y yo lo necesitaba”, sostuvo el ex presidente norteamericano.

Bill y Hillary Clinton recordaron que el momento más difícil del escandaloso affaire fue cuando tuvieron que hablar con su hija Chelsea (Reuters)

“La vida de todos tiene presiones y decepciones, terrores, miedos a lo que sea (…) Cosas que hice para controlar mis ansiedades durante años. Soy una persona diferente, totalmente diferente de la que era”’, agregó.

La última vez que Bill habló sobre el escándalo fue en 2018. En ese entonces sus palabras provocaron una nueva polémica ya que sostuvo en ese entonces que no le debía ninguna disculpa a Lewinsky. Durante el documento, en cambio, mostró otra postura y se disculpó con la ex becaria. “Me siento terrible por el hecho de que la vida de Monica Lewinsky fue definida por eso, injustamente creo”.

“A lo largo de los años la he visto tratando de recuperar una vida normal, pero tienes que decidir cómo definir lo normal”, subrayó.

Barack Obama también está presente en el documental

Lewinsky tenía 22 años cuando en 1995 ingresó a trabajar como becaria en la Casa Blanca, tras lo cual comenzó una relación sentimental con Clinton, de 49 años. En 2014, había insinuado durante una entrevista a Vanity Fair haber tenido “tentaciones suicidas” por la “vergüenza y el miedo” sufrido.

El documental de cuatro horas, dirigido por Nanette Burstein, muestra la vida pública de Hillary desde sus días de estudiante hasta su derrota en las elecciones presidenciales de 2016 ante Donald Trump. La ex secretaria de Estado fue entrevistada durante casi 35 horas, así como muchos miembros de su equipo de campaña. Una de las presencias más relevantes es la del ex mandatario Barack Obama.

Hillary reconoció que aceptó realizar el documental para contar su “versión” de su vida

En diálogo con Vanity Fair, Hillary reconoció que decidió encarar este proyecto “porque no me estoy postulando para nada”. “Sentía que si no contaba mi versión de la historia, ¿quién lo haría? Al menos habrá una línea de base: esto es lo que realmente sucedió en mi vida”.