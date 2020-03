Alberto, enojado por el paro del campo: “Negociamos, pero ellos quieren ganar siempre”

PUBLICIDAD

“Este tema (por las retenciones) ya fue discutido, oímos sus preocupaciones y cumplimos con la ley, pero los que no quieren cumplirla son ellos”, disparó el Mandatario a la Mesa de Enlace.

El presidente Alberto Fernández mostró este jueves 5 de marzo su tajante rechazo al paro anunciado por la Mesa de Enlace agropecuaria, acusando a los productores de “querer ganar siempre”. “Ya negociamos este tema, pero ellos quieren ganar siempre”, se quejó el jefe de Estado en alusión a las retenciones, ratificando que no reabrirá negociaciones con las entidades agrarias a pesar de la convocatoria a una medida de fuerza de cuatro días. El Presidente apuntó con dureza a la decisión de la Mesa de Enlace de convocar a una protesta, señalaron voceros de la Casa Rosada, que remarcaron que Fernández se enteró del cese de comercialización del campo mientras viajaba hacia Olivos. “Oímos sus preocupaciones y cumplimos con la ley, los que no quieren cumplirla son ellos”, sostuvo Fernández, visiblemente molesto con el asunto, ante sus colaboradores. El conflicto entre el Gobierno y las entidades agropecuarias por el tema de las retenciones a la soja retrotrae a los fantasmas del célebre enfrentamiento del 2008, con la Resolución 125 de por medio, cuando la protesta agraria fue total y terminó en el “voto no positivo” de Julio Cobos para desempatar en el Senado. Esa derrota politica del kirchnerismo marcó el rumbo de los años siguientes, Este jueves 5 de marzo la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias confirmó que parará durante cuatro días, del 9 al 12 de marzo, como forma de protesta contra la suba de retenciones a las exportaciones de soja. La entidad que nuclea a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA),Coninago, la Sociedad Rural y Federación Agraria Argentina albergó en estos días un intenso debate interno, en el que lo setcores más duros impusieron su postura de ir a la huelga, pese a que el gobierno de Alberto Fernández lleva muy poco tiempo y enfrenta una compleja realidad económica. De Velazco: “Si el gobierno tiene buenas intenciones va a escuchar el mensaje” Según pudo saber NA, fue Confederaciones Rurales Argentinas, impulsada en especial por sus bases enroladas en CARBAP, la principal impulsora de la decisión de ir al paro que luego avaló la Mesa de Enlace, y CRA ya había anticipado que iría sola a las rutas aunque si el resto de las entidades no acompañaba su reclamo. CRA había advertido más temprano que “si las medidas tomadas son empujadas por un espíritu recaudatorio tengan en cuenta que es ´un juego de suma cero´ en el corto plazo. Si son empujadas por un espíritu ideológico, entonces… Nos veremos en las rutas”.

(Fuente www.perfil.com).