Alejandro Vandenbroele: “Si alguien me pagó fue el grupo de Boudou”

PUBLICIDAD

Alejandro Vandenbroele, ex titular de The Old Fund, aseguró que no le dieron dinero para declarar en la causa Ciccone, por la que está detenido Amado Boudou, aunque reconoció haber recibido “una asignación” que le correspondía por estar en el programa de testigos arrepentidos.

“Es mentira que me pagaron para que convirtiera en un arrepentido y declarase en contra de Boudou. Si alguien me pagó fue ese grupo de Boudou, de Brito (por Jorge, dueño del Banco Macro) y de Insfrán (por Gildo, gobernador de Formosa)”, afirmÓ Vandenbroele.

“Cuando uno entra al programa de testigos tu vida cambia hasta como era antes: te sacan de tu entorno familiar, social y laboral, esas medidas restrictivas conllevan a una asignación para poder vivir en un primer momento”, agregó.

“Yo estuve mucho tiempo con medidas restrictivas que no me me permitían desempeñar mi vida normalmente y en ese marco se hace una asignación económica, lo que dice la ley”, completó Vandenbroele en una entrevista.

En los últimos días se produjo una filtración, que dio cuenta que Vandenbroele había recibido cerca de dos millones de pesos para gerenciar un hotel en Mendoza.

Por ese motivo, la fiscal federal Paloma Ochoa solicitó que se investigue si hubo irregularidades detrás de la declaración de Vandenbroele.