Incendio en la Escuela Nº 106

Personal de Defensa Civil, tránsito y Servicios Públicos de la Municipalidad de Plottier se presentó esta mañana en la Escuela Nº 106 «Benjamín Matienzo» para colaborar con el trabajo de los Bomberos Voluntarios y Comisaría Séptima. La escuela, una de las más antiguas de la ciudad, está ubicada en barrio La Esperanza, Av. Candolle Nº 4099.

Se acercaron a trabajar en el lugar cuatro dotaciones de Bomberos, asistidas por el camión cisterna y el regador de la Municipalidad. El incendio se inició alrededor de las 10:20 a.m.

Referentes de ATEN se hicieron presentes también, entre ellos Marcelo Justel, secretario gremial de la seccional de Plottier. «Aparentemente todo inició en un aula que corresponde al 7º grado, un profesor de Educación Física del turno mañana ingresó al salón y vio un cortocircuito en el techo. Inmediatamente dio aviso a los compañeros y compañeras que estaban reunidos en el aula de enfrente. Afortunadamente pudieron salir todos sin lesiones», declaró.

Aparentemente, el anexo del jardín de infantes no ha sufrido daños. En la escuela, sin embargo, se incendió un aula y se cayó parte del techo del SUM. «Nosotros desde el Sindicato creemos que esto es en parte responsabilidad del Gobierno, por la falta de mantenimiento de las escuelas. Cuando nosotros denunciamos y no obtenemos respuesta, nos referimos justamente a esto. Damos gracias a Dios que no había alumnos todavía en el salón», concluyó Marcelo Justel.