Ruta 22: Vecinos cortaron la ruta en reclamo por la finalización de las obras

Numerosos vecinos de Plottier decidieron cortar la ruta 22 a la altura del km 1240 buscando una respuesta para la finalización de las obras viales. La convocatoria fue lanzada por la Sra Danissa Urrutia, quién perdió a su marido en un hecho de tránsito ocasionado por estado actual de la ruta.

Libres Plottier hace más de dos años que viene pidiendo que se termine esta obra vial.

Su representante, Carlos Javier Lopez destacó que “Estamos acompañando en su dolor y en su reclamo a otra víctima de estos hechos cien por ciento prevenibles. Pedimos justicia para Topy y para los otros muchos que fallecieron por la negligencia de Vialidad Nacional. Resulta urgente la declaración de la Emergencia Vial, venimos luchando hace mucho tiempo para que concluyan esta obra”.

“Recordemos que Hace 10 años que fue aprobado el presupuesto de la obra, 7 que está en ejecución. Vialidad Nacional es responsable de no pagarle a sus trabajadores y de muchas de las muertes que han ocurrido. Junto a los vecinos/as organizandonos y reclamando hemos logrado importantes avances pero el dolor de los familiares de las víctimas los llevo a cortar la ruta y a nosotros a acompañarlos. Si no habilitan pronto los dos carriles que faltan volveremos a subirnos a la ruta, no nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo como familiares, vecinos y turistas mueren por esta obra sin terminar. Quiero destacar el papel del municipio de Plottier, que en su momento ante el reclamo de los vecinos colocó garitas iluminadas y gestionó en todos los ámbitos correspondientes para terminar esto de una buena vez”, expresó

El corte fue simbólico y de una hora y media para exigir respuestas al principal responsable, el Sr Damiani quién hace dos gestiones está a cargo de Vialidad Nacional.