Sicilia exige a CFK unas “disculpas formales” por sus palabras “descabelladas y ofensivas”

La máxima autoridad de la región italiana de Sicilia, dijo que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner debe pedir “disculpas formales” por sus afirmaciones sobre la mafia y los italianos. “Las descabelladas declaraciones de la vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, suenan ofensivas no solo para nuestra comunidad, sino también para el pueblo sudamericano”, afirmó el presidente de la región siciliana, Nello Musumeci. De ese modo, el funcionario italiano se refirió a las declaraciones de la expresidenta quien habría insinuado que los italianos serían una “mafia por genética”. “Es grave que una personalidad con roles de gran responsabilidad se entregue a consideraciones que pertenecen a la peor literatura anti-italiana”, añadió Musumeci. “También reconozco, en mi calidad de presidente de la Región de Sicilia, los sentimientos de amistad ancestral que caracterizaron durante siglos, las relaciones entre los pueblos de las dos naciones”, agregó. Musumeci dijo que espera “disculpas formales de la mujer descuidada e imprudente” y también invitó a acercarse a Sicilia para “conocer de cerca cuán honestos italianos murieron en la trinchera del lucha contra la mafia”. Las polémicas declaraciones ocurrieron una semana después de que el presidente Alberto Fernández fuera a Roma para solicitar al primer ministro italiano Giuseppe Conte, y al presidente Sergio Matarella, el apoyo de su gobierno para la renegociación argentina de la deuda con el FMI y otros acreedores. En declaraciones desde Cuba (ver video), CFK se refirió a los ancestros de Mauricio Macri, sin mencionarlo expresamente, pero vinculando su origen italiano con la mafia. “En la Argentina el lawfare tuvo un componente mafioso: ir contra la familia. Esto se tradujo en la persecución a mis hijos pero especialmente a Florencia, tal vez por verla vulnerable, tal vez porque advirtieron que en mi vida cotidiana era muy especial para mí”, expresó la exmandataria. “Debe ser ese componente mafioso, los ancestros de quien fuera… como denunció un conocido periodista de Página 12 cuando habló de la ‘Ndrangheta. Deben ser esos ancestros”, agregó. El lunes, dos concejales de Juntos por el Cambio de Rosario pidieron al Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) que se investiguen los dichos de la vicepresidenta “a los fines de sancionarla”. “Las palabras de la expresidenta constituyen un agravio innecesario y gratuito a gran parte de la sociedad argentina, debido a que una gran parte de nosotros provenimos de familias de origen italiano, dado que fueron millones los inmigrantes de esa nacionalidad que eligieron nuestra tierra para arraigarse y constituir familia”, afirmaron, citados por el portal Rosario3.com. Por su parte el vicesecretario para América Latina del Concejo General de los Italianos en el Exterior (CGIE), Mariano Gasola, admitió estar “triste porque se toma en solfa esto y nos hace daño a todos”. “Acá no es lo que dice Macri o Cristina sino que hay mucha gente que opina eso, que los italianos son mafiosos, como piensan que los españoles son brutos o los judíos aprovechadores. Es muy malo ligar a un componente étnico o colectividad un rasgo genético que no existe”, dijo Gasola.

