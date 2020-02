Argentina, imparable y campeón: venció a Colombia y va a los Juegos Olímpicos

By GAM

con una actuación sensacional, la Selección argentina de fútbol sub 23 logró, con una fecha de anticipación, el doble objetivo del Preolímpico: venció 2-1 al local Colombia para consagrarse campeón y asegurar su clasificación a los JJOO de Tokio 2020.

En la ciudad de Bucaramanga, ante un estadio repleto de hinchas “cafeteros”, el conjunto albiceleste dirigido por Fernando Batista sacó pecho después de un primer tiempo parejo y en una ráfaga sentenció la historia.

Un soberbio gol de Agustín Urzi, con un zurdazo desde 30 metros que se clavó en el ángulo a los cuatro minutos del complemento, y un cabezazo del capitán Nehuén Pérez, 120 segundos más tarde, le dieron la victoria a la Albiceleste.

Pero también hubo tiempo para el sufrimiento, porque Edwuin Cetré descontó de penal y, enseguida, Urzi vio la roja por una infantil agresión sin pelota sobre un rival. Así, apretado y gracias a las atajadas de Facundo Cambeses, cerró un camino de seis victorias consecutivas para quedarse con el título y el primero de los dos pasajes para Tokio 2020.

El fútbol masculino, de esta forma, es el décimo equipo clasificado a los JJOO, luego del masculino de ecuestre, masculino de básquet, masculino y femenino de voleibol, femenino y masculino de hockey sobre césped, masculino de ciclismo, masculino de rugby y masculino de handball.

En el estadio “Alfonso López”, a primer turno, Brasil y Uruguay empataron 1-1 y dejaron todo servido para que la Argentina selle su suerte con una fecha de anticipación.

Ahora, la Albiceleste jugará el domingo frente a Brasil, que necesita sumar con obligación para tener chances de ir a los Juegos Olímpicos. Argentina tendrá por novena vez su participación olímpica como en Ámsterdam 1928 (medalla de plata), Roma 1960, Tokio 1964, Seúl 1988, Atlanta 1996 (medalla de plata), Atenas 2004 (medalla dorada), Beijing 2008 (medalla dorada) y Río 2016.

El trámite del juego fue cambiante, porque Argentina, que le había ganado en el debut a Colombia, no pudo hacer pie de entrada, sufrió la habilidad de Jorge Carrascal y no tenía profundidad. Más allá que el árbitro no sancionó un penal a favor de Colombia por una mano de Claudio Bravo, Argentina esperó su momento.

Y fue apenas arrancó el complemento, cuando el propio Bravo anticipó, la pelota le quedó a Urzi que se adelantó unos metros y metió un zurdazo tremendo que se clavó en el ángulo izquierdo del arco colombiano.

El gol hizo crecer a la Argentina y golpeó a Colombia, que dos minutos más tarde dejó sin marca a Pérez en un córner, quien de cabeza no perdonó para el 2-0. Sin embargo, habría tiempo para sufrir después del infantil penal de Hernán De La Fuente, que convirtió Edwin Cetré cuando faltaban 25 minutos todavía en el reloj.

Para colmo de males, Urzi no pudo controlar sus impulsos y se hizo expulsar al agredir con una patada sin pelota a Willer Ditta. El equipo de Batista tuvo que apoyarse en las atajadas de Cambeses y en el milagro de dos colombianos que se molestaron para empujar un centro de cabeza con el tiempo cumplido. Argentina celebró el cierre de un proceso difícil, donde varios clubes le negaron ceder a sus jugadores, y debió reacomodarse sobre la marcha.