Alberto Fernández, a Netanyahu: “Nuestro compromiso por saber la verdad de lo que pasó en la AMIA es absoluto”

Horas antes de visitar en su despacho al primer ministro de Israel, el presidente argentino recibió al ex general Benny Gantz, un candidato de centroizquierda que puede derrotar al primer ministro y su coalición de derecha en los comicios de marzo. Al primer ministro no le gustó que Alberto Fernández se reuniera con el ex general Gantz, pero anoche funcionarios de la Cancillería israelí juraron a Infobae que la muerte de Nisman no figuraba al tope de la lista de Netanyahu.