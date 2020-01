Las agresiones entre jovenes hoy golpeó a Villa Gesell; hace dos años fue en Neuquén. Emotiva carta de la mamá de Lautaro Bettini

Lautaro Bettini de 20 años por aquel entonces, cayó desplomado al piso cuando el agresor, de 18, le pegó en la cabeza con una piedra a la salida de una fiesta en Neuquén. El joven quedó internado en grave estado, ya que tuvo una fractura con hundimiento de cráneo y sufrió un derrame cerebral.

Las imágenes que se viralizaron en las redes sociales son contundentes. Un joven levantó del piso una piedra y la lanzó de lleno contra la cabeza de Bettini, que no pudo evitar el impacto porque en ese momento intentaba separar a un amigo de una pelea.

Hubo otro sospechoso que sería menor de edad y habría sido identificado por haberle pegado patadas en la cabeza cuando Lautaro ya estaba inconsciente en el piso.

En la actualidad la historia, mas grave, se repite en el balneario de Villa Gesell, donde un grupo de 10 jugadores de rugbiers lo golpearon hasta matarlo a Facundo Baez Sosa.

El joven de 19 fue asesinado a la salida de un boliche de Villa Gesell tras ser atacado por un grupo de jóvenes, afirmó que los agresores ” le siguieron pateando en el piso cuando ya estaba inconsciente”.

Hace pocos días se cumplió un poco mas de dos años de la agresión que sufrió Lautaro, que por suerte logró recuperarse. La mamá de Lautaro, Vanesa Speranza, contó lo que vivió durante este tiempo con la recuperación de su hijo. La madre de Facundo tendrá otra historia para contar, apoyandose, tal vez, en la justicia. Solo a las madres las une las salvajes agresiones que sufrieron sus hijos.

La sentida carta de Vanesa Speranza, mamá de Lautaro, a dos años de la salvaje agresión de su hijo:

Si tuviera que describir estos dos años, podría detenerme en cada detalle y en cada minuto, desde el segundo 1 cuando me llamaron del Castro Rendon porque mi hijo estaba ahí, y que no podían decirme que sucedía. . . No perdí la calma, porque confiaba que no podía ser algo tan grave…. Y dejo los puntos suspensivos, porque creo dos cosas en esta vida, la primera que nada es tan grave como perder un hijo, y la segunda el “duelo por incertidumbre” saber si realmente lo vas a perder. Fue en aquel instante que conoci el verdadero MIEDO. ESE QUE LAUTARO HABLA QUE CONVIVE CON EL….

Dos años intensos, tal vez en los diarios no pudieron trasmitir lo que fueron estos dos años!! Y los que siguen siendo, nadie lo sabe si no está en los zapatos de mi Lautaro o en los nuestros.

Aunque algunos no lo puedan entender, el Lautaro que teníamos hasta el 1 de Enero del 2018… ese Lautaro se murió ese día, porque el Lautaro que se despertó 47 días después, y es el que se recupera el que tuvo que rehabilitarse, aprender a caminar comer, hablar, respirar, el que va casi todos los días al médico, el que toma cocteles de medicación, el que sufre dolores intensos de cabeza, el que todavía está sin medio cráneo ese Lautaro ya no existe. ¡El Lautaro que era, porque es asi! ¡Quise dejar bien en claro que ese accidente como “algunos” dicen lo mato!! Tan cruel como verdadero. Pero la verdad los libera y nos enseña. Lautaro lo dijo en el juicio…(a mi me mataron en vida)

Si después recuperamos a otro Lautaro, que tuvimos que aprender a tratar a conocer, a entender saber, como interactuar con él, porque él tiene secuelas que no lo podés tratar como a cualquier persona, las mismas nos limitan. El tuvo que aprender que era diferente, y asumir que nunca más volvería a ser el mismo, aunque le pone garra empuje, onda y la fuerza insospechada que nadie magnifica hasta que lo ven o conviven con el, también se cansa y sufre.

Nosotros como familia tuvimos que aprender a dominar emociones, aprender el amor, la fe, la confianza, asi como aprendimos desde un principio a cambiarlo, saber cómo ponerlo en una silla de ruedas, darle de comer, cambiarlo, entender si convulsiona como actuar y que hacer, colocar una heparina, cambiar sabanas, hacerlo feliz con cada dia, a turnarnos en sus cuidados y ufff muchas cosas más.

En la Actualidad, nos ocupamos de su casa de llevarlo traerlo, de su comida, de su ropa, de que sale o no sabe dónde esta, hasta de si cierra la casa, porque se olvida de todo, se pone una crocs de cada color, antes eran las medias ahora no combina ni las zapatillas ¡! Es como un gran cuento.. y a pesar de todo, nos reímos! Entrenamos mente corazón y espíritu, e insisto que si nadie ha pasado por esto, por respeto, no digan nada!! Porque a veces las tragedias no terminan solo en muertes, también el que te cambien la vida radicalmente de un día para el otro, no deja de ser trágico y traumático.

Entonces el “accidente” no es una simple ESFEMERIDE, esto no fue una cosa que solo paso y termino ahí, esto tiene un montón de consecuencias que abarcaron el núcleo familiar, padres hermanos, tías abuelas,amigas/os, médicos, terapeutas, enfermeros, gente que no conocíamos etc, esto fue un CAMBIO RADICAL, A LA VIDA DE EL, SOBRE TODO, CON 20 AÑOS EN ESE MOMENTO.

Y SI estamos agradecidos claro! que si.! el más allá de que no es el que era, está con nosotros, y porque intenta hacer una vida normal todos los días, y por suerte podemos ayudarlo y acompañarlo, Por eso no es un simple accidente, sino una tragedia que afecto a muchas personas, vivir en constante estrés, por no saber cuándo queda tildado, se cae, o sale y no regresa porque no puedo prohibirle que quiera vivir una vida de 22 años.

Como mensaje… Lautaro no es un simple chico que sobrevivió a una tragedia, solo quiero agregar que la inconsciencia cuando los chicos salen y toman sin límites puede desatar una tragedia en una familia entera, no solo porque se mueren las personas es una tragedia, sino también cuando tenías una vida y te la arrebatan y en un instante te ponen una cosa que no tienes idea, y que los 20 años que tenías en ese momento se echan un montón de tiempo para atrás, porque te despertas y no sabes caminar, comer, hablar RESPIRAR!! y todas las limitaciones que Lautaro tiene HOY EN SU PRESENTE.

Las consecuencias de una borrachera NO SOLO ES UNA TRAGEDIA MORIRSE, SINO AVECES LA TRAGEDIA ES SEGUIR VIVIENDO. A PESAR DE…

Agradezco enormemente miles de personas que no alcanzo a etiquetar, a todos los que escriben mandan mensajes, pero no puedo mencionar uno a uno pero ustedes saber que fueron parte de estos dos años. de todo esto que vivimos cada día, de que esperamos una nueva neurocirugía y ya le pedi a Dios que por favor el 2020 sea el nuevo milagro. Por favor si algo alberga mi corazón es gratitud para con todos, porque creo que no hubo quien ore por mi hijo. ¡El ahora termino un tratamiento de 6 semanas de antibióticos por una pseudomona y en enero volvemos con todo para ver que nos dicen los médicos!!