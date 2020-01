“Golpeadas”: Michelle Obama, Hillary Clinton y Merkel en una fuerte campaña contra la violencia

Una impactante campaña del activista italiano Alexandro Palombo tiene como protagonistas a mujeres destacadas en el ámbito mundial de la política para denunciar la violencia de género mediante fotomontajes con sus caras “desfiguradas” por golpes.

La exprimera dama estadounidense Michelle Obama luce con moretones en los pómulos y una herida en la boca, la ex candidata presidencial estadounidense Hillary Clinton se muestra con el ojo izquierdo casi cerrado por lo que parece un fuerte golpe, la canciller alemana Ángela Merkel exhibe una impresionante cicatriz en la nariz y otras líderes más que aparecen de esa manera.

El artista italiano Alexandro Palombo ha realizado esta intervención en las calles de Milán para denunciar la violencia contra la mujer. Bajo el título “Solo porque soy una mujer”, la campaña también incluye carteles con las caras desfiguradas de la primera dama francesa, Brigitte Macron, la líder birmana Aung San Suu Kyi y la italo-india Sonia Gandhi, presidente del partido del Congreso, el principal partido de oposición en la India.

Las líderes Michelle Obama, Hillary Clinton y Ángela Merkel en la campaña contra la violencia, fotomontaje, Alexandro Palombo.

“Quería ilustrar el drama que afecta a millones de mujeres en todo el mundo (…) denunciar, crear conciencia y obtener una respuesta real de las instituciones y la política”, aseguró el artista en un comunicado publicado en su cuenta de instagran en la que también ha compartido fotos de los afiches.

En cada cartel, bajo rostros con rastros de golpes y estrangulamiento, frases escritas en inglés denuncian la situación de muchas mujeres en el mundo: “Soy víctima de la violencia doméstica, me pagan menos, he sufrido mutilaciones genitales, no tengo derecho a vestirme como quiero, no puedo elegir con quién me casaré, fui violada”.

Si sufriste o sufrís violencia doméstica, comunicate gratuitamente a la línea 144 para denunciarlo.