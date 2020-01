La inesperada confesión de Lionel Messi sobre su duelo con Cristiano Ronaldo

No es la primera vez que Messi acepta que la batalla futbolística con Cristiano lo potenció. Luego de ganar el último Balón de Oro, que le permitió sacarle una luz de ventaja al luso (seis contra cinco), comentó: “Por un lado, me gustaba tener cinco Balones de Oro y ser el único. Cuando Cristiano me igualó, admito que me dolió un poco, ya no estaba solo en la cima. Pero en ese momento Cristiano tenía méritos para llevarse el Balón de Oro y yo no podía hacer mucho más”.