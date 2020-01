By GAM

La Municipalidad de Plottier, en conjunto con el Hospital Público de la ciudad, realizarán el día viernes 17 de enero de 9:00 a 12:00 hs., una nueva campaña de donación de Sangre. La misma será abierta a toda la comunidad y se realizará en la Sala de Conferencias de nuestra localidad.

La sangre recolectada será trasladada al Centro Regional de Hemoterapia (CRH) que funciona en Neuquén.

La importancia de donar sangre recide en que no existe reemplazo artificial para la misma. Se trata de un proceso seguro, que se realiza bajo la supervisión de un equipo médico. No ocasiona ningún trastorno al organismo y no perjudica la salud.

El proceso de donación de sangre demora aproximadamente media hora. Inicialmente, se extrae una muestra de sangre para hacer controles de enfermería y observar el estado de salud. Luego, se hace la entrevista médica para finalizar con la extracción.

Para realizar la extracción se utiliza material estéril y descartable.

Donar sangre es un acto solidario y altruista que salva vidas, la Intendenta Gloria Ruiz, anima a todos los vecinos y vecinas de Plottier a colaborar con esta gran iniciativa.