Jornada de protestas del sector agropecuario en Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe por el aumento de las retenciones

Por otro lado, hoy también habrá un tractorazo hacia el Monumento a la Bandera, en Rosario, a las 13; los productores se concentrarán en el cruce de la AO 12 y la Ruta Nacional 34. Los organizadores ya tienen confirmados unos 300 vehículos, entre camionetas y tractores. La consigna de esta movilización será, “ No a las retenciones, no al congelamiento de jubilaciones, y no a los superpoderes”.

Además, habrá dos asambleas de productores. Una de ellas, tendrá lugar en el distrito entrerriano de Crespo, organizada por la filial local de la Federación Agraria Argentina. A las 20.30, en el predio La Ranchada, ubicado en la rotonda de Crespo a 300 metros sobre ruta 32, se reunirán productores, dirigentes de entidades agropecuarias nacionales y provinciales, vendedores de maquinarias agrícolas, cooperativas y comercios de insumos agropecuarios, entre otros sectores.

En el encuentro, según comentaron los federados, habrá un análisis de las medidas implementadas por el Gobierno, los resultados de las reuniones de la Mesa de Enlace y funcionarios nacionales, y elaborar propuestas, con el objetivo de seguir defendiendo la vocación de trabajo.