Paso a paso, cómo será el juicio político a Donald Trump en el Senado de los Estados Unidos

A pesar de que el juicio político al presidente Donald Trump es de lo único que se habla en Estados Unidos desde hace tres meses, el juicio per se todavía no comenzó. La Cámara de Representantes cumplió este miércoles con la función que le asigna la Constitución: decidir si corresponde o no hacer el impeachment. El Partido Demócrata impuso su mayoría y determinó que Trump sea enjuiciado. Le imputan dos delitos: abuso de autoridad y obstrucción del Congreso.