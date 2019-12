América Latina sigue siendo la región más peligrosa para los periodistas en tiempos de paz

América Latina, con México a la cabeza de la lista, es tan peligrosa para los periodistas como un Oriente Medio golpeado por las guerras, denunció este martes Reporteros Sin Fronteras (RSF) en su balance 2019, que da cuenta de 49 informadores asesinados en el mundo, la cifra más baja en 16 años. Con 14 muertos (10 en México, 2 en Honduras, 1 en Colombia y 1 en Haití), América Latina “sigue siendo una región particularmente inestable y peligrosa para los profesionales de la información”, dice RSF en su informe en el que alerta de que las estadísticas pueden esconder una realidad todavía peor. “Otros 10 periodistas han sido asesinados en Brasil, Chile, México, Honduras y Haití en 2019”, pero estos casos no figuran en el barómetro de la organización defensora de la libertad de prensa porque “siguen siendo objeto de verificación”. “La lentitud, incluso los incumplimientos de la justicia de los diferentes países afectados, impiden hacer toda la luz sobre estas muertes”, lamenta RSF en su último informe sobre la situación de la prensa en el mundo. México, el país más peligroso México es el país más peligroso para el ejercicio del periodismo, pero además de registrar, en 2019, 10 asesinatos de informadores, tantos como los de una Siria en guerra, la probabilidad de que los patrocinadores de estos asesinatos sean juzgados es casi nula, pues el país tiene una tasa de impunidad superior al 90%, recuerda RSF. El informe anual, que RSF elabora desde 1995, cita los asesinatos de la periodista Norma Garabia Sarduza y el de su colega Francisco Romero Díaz como casos “particularmente sintomáticos de la ineficacia de las autoridades mexicanas a frenar esta espiral de violencia contra la prensa”. La primera había reclamado protección y el segundo beneficiaba de medidas de seguridad. Honduras, con dos periodistas abatidos en plena luz del día, “está también superada por la corrupción y el crimen organizado” y Colombia se enfrenta de nuevo a sus “viejos demonios”, después de una relativa tregua tras la firma de los acuerdos de paz en 2016, constata RSF. El realizador y documentalista colombiano Mauricio Lezama fue asesinado cuando realizaba un documental sobre las víctimas del conflicto armado. Del informe se desprende que: Los asesinatos se registraron principalmente en Siria (con diez), México (con otros diez), Afganistán (cinco), Pakistán (cuatro) y Somalia (tres). En 2019 murieron menos periodistas en conflictos armados respecto a los años anteriores. Actualmente hay 389 periodistas encarcelados y más de la mitad se encuentran en prisión en tan solo tres países: China, Egipto y Arabia Saudí. Esto supone un aumento del 12 por ciento respecto a años anteriores. Solo en China hay 120 profesionales de los medios de comunicación encarcelados. Más del 40% de ellos son ciudadanos que, a pesar de la censura, intentaron difundir información a través de las redes sociales. En Egipto hay 34 periodistas detenidos y en Arabia Saudí 32: en estos dos países la mayoría de ellos se encuentran encarcelados sin que pesen cargos ni sentencias en su contra. Decenas de periodistas han sido puestos en libertad en Turquía a lo largo de este año. No obstante, algunos de ellos fueron arrestados de nuevo. Hasta principios de diciembre eran 57 los periodistas secuestrados en todo el mundo, principalmente en Siria, Yemen, Irak y Ucrania. Una cifra “históricamente baja” Con 49 periodistas muertos en el mundo (profesionales y no profesionales), 2019 registra una cifra “históricamente baja”, la más baja en 16 años. Aunque en los países en paz se mantiene, como en México, la caída se registró en los países en guerra como Siria, Yemen y Afganistán, donde el número de informadores asesinados se redujo un 44%: 36 muertos frente a los 66 de 2018. En Yemen (2 muertos frente a los 8 del año pasado) o Afganistán (5 contra 16), la disminución se debe a que muchos periodistas simplemente abandonan la profesión o han aprendido a no exponerse. Los movimientos sociales de protesta que este año afectaron a países como Ecuador, Chile, Bolivia, Líbano, Irán, Irak, Colombia, Hong Kong y Argelia representan también un verdadero desafío de seguridad para los periodistas, al igual que el crimen organizado, que se convirtió en uno de los “peores depredadores” para los periodistas de investigación, según el informe. China, “la mayor cárcel del mundo” Otro riesgo para el ejercicio del periodismo es la mordaza que ejercen muchos países, en particular China, que se ha convertido en “la mayor cárcel del mundo para los periodistas”. En total, 389 periodistas estaban en prisión este año por ejercer el derecho a informar, un 12% más que el año pasado. De estos, casi la mitad de las detenciones se registraron en tres países: China, Egipto y Arabia Saudita. “Más del 40% periodistas encarcelados son no profesionales que tratan, pese a una censura creciente de las redes sociales, de paliar a una prensa tradicional cada vez más vigilada y amordazada”, señala el informe. Arabia Saudita y Egipto se disputan la primera plaza de mazmorra en Oriente Medio, seguidos de Siria. Tanto en Riad como en El Cairo, la mayoría están detenidos sin haber sido juzgados y sin ninguna acusación. Al menos 57 periodistas estaban secuestrados, prácticamente todos en Siria (“peor fábrica de rehenes del mundo”), Yemen, Irak y Ucrania. Algunos, como el británico John Cantlie o el estadounidense Austin Tice, llevan secuestrados más de siete años, recuerda el informe. Amenazas, encarcelamiento, acoso, censura y autocensura La Federación Internacional de Periodistas (FIP) puso de relieve este lunes la violación de los derechos y libertades de la prensa y sus profesionales alrededor del mundo, poniendo especial hincapié en la denuncia de los 49 periodistas asesinados. Pese a los números, se trata de una fuerte disminución de los 95 homicidios registrados el año pasado, siendo así la cifra más baja desde el año 2000. Pese aunque la cifra es la más baja en las dos últimas décadas, el presidente del organismo de periodistas, Younes Mjahed, ha explicado que “difícilmente puede atribuirse a las acciones de los gobiernos”. “Mientras que el número de asesinatos disminuyó, amenazas, encarcelamiento, acoso, censura y autocensura, así como el uso de medidas legales y administrativas siguen socavando la libertad de los medios y los Derechos Humanos en todo el mundo”, denunció. China, Turquía, Arabia Saudí y Egipto son los cuatro países con más periodistas encarcelados de todo el mundo, en un año en el que al menos 250 reporteros están entre rejas, según el informe especial publicado también este lunes por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). 250 periodistas encarcelados en todo el mundo en 2019 El estudio, redactado por la periodista Elana Beiser, sitúa a China como el país con más reporteros en la cárcel, con un total de 48 informadores detenidos, seguido por Turquía, con 47 periodistas en prisión. La tercera posición de esta clasificación corresponde a Arabia Saudí, con 26 informadores entre rejas, la misma cifra que Egipto. La cifra de 250 periodistas encarcelados en todo el mundo en 2019 es una de las más elevadas de los últimos años aunque es menor que los 255 reporteros encarcelados en 2018 y el récord negativo de 2016, el año en que estuvieron en prisión 273 periodistas. “El autoritarismo, la inestabilidad y las protestas en Oriente Próximo provocaron un incremento en el número de periodistas encarcelados en la región, en particular en Arabia Saudí, que ahora iguala a Egipto como el país con la tercera mayor cantidad de periodistas encarcelados en todo el mundo”, señaló la organización de defensa de los periodistas. D.S. (Fuente www.perfil.com).