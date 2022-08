8 horas de alegatos de los fiscales que acusaron a Cristina Kirchner por asociación ilícita

Con el cierre de la feria judicial, arrancó en Comodoro Py una nueva audiencia en el marco del juicio Vialidad contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, ex funcionarios y el empresario Lázaro Báez. No fue una más: se trató del inicio de los alegatos del fiscal Diego Luciani, quien apenas inició su exposición dijo que existió «una asociación ilícita piramidal con los jefes de Estado en la cúspide».

Duró más de ocho horas y fue la primera de unas nueve presentaciones. La vicepresidenta se conectó vía zoom, mientras los fiscales Mola y Luciani intentarán demostrar de un favorecimiento directo a las empresas de Lázaro Báez, liderado por la exmandataria. Mañana se reanudará la audiencia desde las 8:30.

16.50. Tras ocho horas, terminó la audiencia

Después de casi tres horas de exposición, Mola dio por finalizada su exposición de hoy. Se dispuso un cuarto intermedio hasta mañana a las 8:30 cuando comenzará la segunda jornada del juicio Cristina Kirchner, imputada de liderar una asociación ilícita.

16.10. El fiscal Mola aseguró que hay un “estrechísimo vínculo” entre Cristina Kirchner y Lázaro Baéz

“Es una relación que quema, como no va a pretender tomar distancia”, consideró el fiscal sobre la actitud de la vicepresidenta y remarcó: ”El estrechísimo vínculo esta más que acreditado a partir de que de manera sostenida en el tiempo se efectuaron entre ellos millonarias operaciones de compra y venta inmobiliarias”.

15:38. «Era monotributista, sin bienes ni conocimientos para montar semejante estructura»

“Es absolutamente chocante al sentido común que una persona que era monotributista, sin bienes, sin conocimientos específicos en la materia montara semejante estructura y que la administración pública ni se inmutara”, advirtió el fiscal Mola sobre el favoritismo que hubo para Lázaro Báez, quien de un momento a otro, y en una situación “notoria, desconcertante, llamativa” en 2003, se convirtió en el contratista más importante de Santa Cruz, según la exposición de los magistrados durante la jornada de hoy.

15.30 La declaración de Fabiana Gotti

El fiscal Mola relató Fabiana Gotti, hija del dueño de la empresa, aseguró que “tiempo antes de morir su padre le dijo desde el poder político de la provincia Santa cruz ella era presionada para que vendiera la empresa”.

“Concretamente estas presiones implicaban ahogar financieramente a Gotti al no pagarle las obras concluidas. Le habían metido a un interventor, Lázaro Baéz, el amigo del Presidente”, remarcó la mujer. Tiempo después, Vittorio Gotti y su mujer fallecieron en un accidente de auto que según Mola “siempre quedó la duda si fue o no un atentado”.

15.20 «Lázaro Báez era el gobierno dentro de la empresa»

El compañero de Luciani narró cómo fue el camino que hizo el empresario santacruceño para armar Austral Construcciones y sacar a otras firmas que podían ser su competencia. «Gotti tenía el equipamiento necesario», manifestó al mismo tiempo que precisó que Gotti Hnos. le dio a Báez un «poder inusual» que «no tenía sentido desde el punto de vista empresarial».

«Una vez que Báez tomó el control, Sergio Gotti fue desplazado. Convirtió a Gotti y a sus activos en un instrumento en su propio beneficio aprovechando que la administración de Gotti estaba intervenida de facto», amplió el funcionario.

Luego desarrolló los vínculos de Báez con el financista Ernesto Clarens, y Sandro Fergola, funcionario de Vialidad Nacional.

Lázaro Báez.

15:05 Eslabón «Apoderamiento de empresas»

Mola realizó un pequeño repaso de los «eslabones» que conforman lo que llamaron «la matriz de corrupción» y habló del «apoderamiento de empresas». «La firma Austral Construcciones nació cuando ya se sabía que Néstor Kirchner sería electo presidente, el 8 de mayo de 2003. Era de público conocimiento que su contrincante se iba a bajar del balotaje».

Luego, Mola detalló que la presentación que hizo Austral para registrarse a nivel nacional como empresa constructora tenía «errores evidentes» de los cuales no le pidieron ninguna aclaración». «Los primeros pasos de esta empresa fueron de la mano de Gotti, y uno de los dueños -Sergio Gotti- era socio en Austral Construcciones».

14:45 El fiscal Sergio Mola continúa el alegato de Luciani

Después de seis horas de alegato, el fiscal Luciani dejó el micrófono y tomó la palabra Sergio Mola, fiscal que colabora en esta causa, para terminar con la primera jornada de alegatos de la fiscalía.

“Vamos a adentrarnos hacia una visión de cada uno de los eslabones de esta maniobra”, manifestó.

El fiscal general, Sergio Mola

El fiscal afirmó que la compañía de Lázaro Báez tuvo un crecimiento inusual gracias a su vínculo con el entonces presidente Néstor Kirchner, donde lograron absorber a otras empresas históricas. Lograron adjudicarse el 78, 4% de las obras públicas viales en Santa Cruz: 51 obras sobre 83«.

14:25 El estado de las rutas

En su presentación, el fiscal Luciano mostró los contratos y el estado de diferentes obras. En un momento, se enfocó en la Ruta Nacional 3 que une Caleta Olivia (Santa Cruz) con Comodoro Rivadavia (Chubut). «En 15 años solo tuvo un 36% de avance y un sobreprecio por encima del 300%, según el informe de Vialidad Nacional», dijo.

En ese sentido, agregó: “Se presentaron 3 empresas del mismo grupo, y ganó Austral Construcciones. El contrato debió terminar en 36 meses y se extendió durante diez años».

«Más tarde abandonaron la ruta pero se encargaron de cobrar antes la redeterminación de precios”, indicó. También presentó un video basado en las imágenes públicas de Google Street View para evidenciar el estado actual de los tramos, que está dañados y sin finalizar. «Es para que dimensionemos lo importante que es hacer las obras”, ilustró.

14:00 «Intentaron responsabilizar a la administración entrante»

El funcionario judicial relató que un total de 24 de las 51 licitaciones adjudicadas a Lázaro Báez quedaron inconclusas. «Abandonaron las rutas de manera injustificada cuando se cambió el gobierno, por eso se les rescindieron los contratos, por responsabilidad de la contratista con un perjuicio incalculable» para la hacienda pública, señaló.

Además, sostuvo que se «intentó responsabilizar a la administración entrante» para «montarse al relato de la persecución judicial«. «Esa fue la meta, el objetivo, sin importarles el enorme daño a la Provincia de Santa Cruz y los trabajadores despedidos».

13:45 «Se constató inexistencia de personal en la obra»

En la renovación de un nuevo cuarto intermedio, Luciani afirmó que el «abandono de las obras se encuentra documentado fáctica, documental y testimonialmente«. De esta manera tomó la declaración de Sergio Luis Macagno, Director de Asuntos Legales de la Administración General de Vialidad Provincial Santa Cruz, durante 2016 y 2020, en la gestión de la gobernadora Alicia Kirchner.

«Las obras fueron abandonadas por las empresas contratistas por lo cual se vieron obligados a rescindir todos los contratos que tenían con las empresas de Báez», dijo el fiscal. También señaló que Macagno se presentó en la quiebra de Austral Construcciones para reclamar 95 millones de pesos en conceptos de anticipos que no fueron devueltos por la empresa.

«El informe del estado de la obra en 2016 acredita que no existe personal en la obra por cuanto el contratista a efectivizado la interrupción de la misma. Incurriendo al contratista en el incumplimiento del contrato», agregó el funcionario judicial, al mismo tiempo que indicó que tampoco estaba presente el responsable de la empresa «sin causa ni justificación».

12:25 «Lázaro Báez eran Néstor y Cristina Kirchner»

El fiscal lleva casi cuatro horas de exposición ante el Tribunal Oral Federal N°2. «Lázaro Báez era Néstor Kirchner y Cristina Fernández«, lanzó tras comentar que desde «las más altas esferas de poder se definían los pagos hasta los despidos de las empresas de Báez».

A su vez, se situó temporalmente en la última etapa del entramado de supuesta corrupción, en los últimos días de presidencia de Cristina Kirchner. «Hubo una coartada, un plan para escapar, un plan de impunidad ideado por José López, Lázaro Báez y Cristina Kirchner. Se denominó plan «limpiar todo».

El fiscal muestra una captura de mensajes entre José López y el presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza.

En esa línea, el fiscal expuso las pruebas de las «relaciones de promiscuidad» entre la empresa Austral y los funcionarios del Estado. Mostró un intercambio de mensajes entre el ex secretario de Obras Públicas José López y Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones, del 26 de noviembre de 2015. Por ese entonces, faltaban pocos días para que Mauricio Macri asumiera la presidencia.

La reunión, surge de las capturas, no se iba a realizar en una oficina pública, sino que en un hotel del centro porteño.

11:45 «Hubo una gran ausencia de control»

Tras el cuarto intermedio, el fiscal reanudó su exposición y se enfocó en consideraciones acerca de los conflictos de interés que existieron en el marco del otorgamiento de las obras públicas. A su vez, dio pruebas de cómo impactaba el supuesto favoritismo del Estado sobre las empresas de Báez.

«Cuando mirábamos el expediente no podíamos creer las relaciones promiscuas que existían entre el empresario y los funcionarios provinciales y nacionales. De la declaración de Javier Iguacel surge que (Mauricio) Collareda del distrito Santa Cruz de Vialidad había tenido una relación laboral con Báez», manifestó.

Luciani también puso el foco en la falta de control de los organismos que debían seguir de cerca los proyectos de obra pública en los que intervenía Austral Construcciones. «El Distrito 23 debía controlar las numerosas obras que se adjudicaban a Báez pero no tenían el personal suficiente para hacerlo teniendo en cuenta la cantidad de obras. El poder político no dotó al organismo del personal necesario», consideró.

También dijo que «los funcionarios de AFIP que intentaron controlar fueron expulsados para que no entorpezcan la maniobra».

En tanto, el fiscal también expresó en su alegato que la celeridad no existía en el cumplimiento de los contratos de Báez. «La Dirección Nacional de Vialidad desde el último día de certificación tardaba en promedio 60 días en pagarle a las empresas de Lázaro Báez frente a 207 días que tardaba en pagarle a otras empresas», aseguró.

11:15 Cuarto intermedio

Tras casi tres horas de exposición, el fiscal solicitó al Tribunal el primer cuarto intermedio. Lo hizo después de describir cómo eran los eslabones secundarios de la supuesta asociación ilícita y qué rol cumplían en el marco de las presuntas maniobras para extraer fondos públicos.

Sobre estos, dijo que la manera en la que intervinieron «sólo se puede interpretar en el afán de cumplir la orden de beneficiar a Lázaro Báez«.

10:00 «El relato era hacer rutas, la realidad era extraer fondos públicos»

En una segunda etapa de su primera exposición, Luciani desarrolló los antecedentes de ex funcionarios como Julio De Vido y José Lopez, ex ministro de Planificación y ex secretario se Obra Pública respectivamente. Se enfocó en el rol que tuvieron en lo que reconoce como una asociación ilícita.

A su vez, contó cómo fue la creación del Ministerio de Planificación Federal y sus objetivos, una cartera clave en el manejo de los proyectos. «Se designó como síndica a Alejandra Minicelli, es decir, se designó en un cargo de tanta relevancia para controlar los recursos del Estado a la pareja del ministro (NdR: De Vido). Esto, además de ser un mensaje nefasto, demuestra que no se podía contar con un control serio y real sino con un claro conflicto de intereses«, dijo.

El fiscal Diego Luciani ratificó que Cristina Kirchner fue jefa de una asociación ilícita.

El fiscal puso a la actual vicepresidenta como jefa de la supuesta asociación ilícita conformada hacia abajo por otros funcionarios como De Vido y López. Si bien sostuvo que «se creó un armazón de personas de absoluta confianza», añadió que «no vamos a juzgar la relación de confianza ni los nombramientos, sino que hemos establecido que estos actos permitieron crear las condiciones necesarias para el plan sistemático de extracción de fondos«.

Asimismo, el fiscal Luciani sostuvo que desde al cúspide de la pirámide había poder necesario para influir en la designación de funcionarios necesarios en el ámbito provincial producto del paso de Néstor Kirchner como gobernador.

«El relato era hacer rutas, pero la realidad era extraer fondos públicos con una estructura de funcionarios que iban a brindar su aporte a la organización ilegal», indicó.

9:35 «La competencia entre empresas fue una ficción»

De entrada, el fiscal tomó la palabra y lanzó cuestionamientos en al menos dos ocasiones a la Unidad de Información Financiera (UIF), cuyos abogados vienen de pedir el sobreseimiento de la vicepresidenta.

Mientras tanto, el fiscal enumeró una serie de afirmaciones tales como que «se acreditó el direccionamiento y la cartelización de la obra pública», al tiempo que acusó que «la competencia (entre empresas en licitaciones) fue una ficción». Asimismo, dijo que hubo 17 licitaciones que no pasaron por el Congreso y que se contrataron obras en Santa Cruz con sobreprecios y se otorgaron a Austral Construcciones a pesar de que «no tenía capacidad de contratación».

Y siguió con sus cuestionamientos a Báez: «Alguien que no era empresario ni tenía experiencia o conocimientos técnicos financieros como la ingeniería civil-vial logró conformar un conglomerado que sería beneficiario de 51 de 83 contrataciones de obra pública en Santa Cruz».

El funcionario también dijo que «cualquier empresario de la construcción sabe que escapa a toda lógica que una persona pudiera hacerse acreedora del 78,4% de la obra pública vial en Santa Cruz, casualmente o causalmente en una provincia manejada por quien asumía en 2003 como presidente«, en relación a Néstor Kirchner.

Sobre las obras que el juicio tuvo bajo la lupa, casi una hora después de haber iniciado dijo que de un total de 51 hubo tres que fueron terminadas en tiempo y forma y que fueron remediaciones de canteras. «Solo 27 de esas 51 fueron culminadas, pero 24 tuvieron demoras severas, con retrasos injustificados. En algunos casos las demoras superaron los límites imaginables: más de 10 años en obras que debían durar dos o tres«, especificó.

En relación a las demoras, dijo que en total se contabilizaron 700 meses de prórroga entre todas las obras. «Hubo un perjuicio patrimonial extraordinario al Estado nacional», afirmó.

8:40 Luciani arrancó su alegato: «Capaz necesitemos más audiencias, no se asusten»

Con un tono de fuerte vehemencia, el funcionario del Ministerio Público sostuvo que «vamos a hacer un análisis de las 51 licitaciones públicas» que estuvieron bajo la lupa de la causa. A su vez, agregó que a lo largo de las próximas audiencias argumentará su hipótesis de que «la corrupción se presentó con comportamiento habitual, no eran prácticas aisladas sino que fueron hechos gravísimos que perduraron en el tiempo«.

En esa línea, Luciani inmdicó que en el marco de la organización «hubo distribución de funciones, mínima dirección y cierta jerarquía». También manifestó en los primeros minutos de su exposición que «lo que ocurrió en Santa Cruz con la obra pública debe ser entendido como un caso paradigmático de la corrupción (ya que) se violaron los principios más básicos de toda contratación publica«.

El juicio que entró en su etapa final tiene como principal acusada de asociación ilícita, administración fraudulenta y e incumplimiento de deberes de funcionario público a la vicepresidenta. Bajo investigación hubieron una serie de maniobras supuestamente ilegales que se habrían organizado para beneficiar al empresario Lázaro Báez.

El juicio está envuelto en una gran especulación política ya que desde el kirchnerismo están convencidos que su resolución se dará de cara a las próximas elecciones de 2023, con el objetivo de impactar en la figura de la vice y afectar un eventual desempeño electoral. «Capaz necesitemos más audiencias, no se asusten», lanzó Luciani en la primera de nueve jornadas de exposición.

