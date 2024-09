6 de septiembre: Día Provincial de la Lucha contra Todas las Formas de Violencias hacia las Mujeres

En 2018, en homenaje a Ivana Rosales, quien fue víctima de violencia de género y una referente en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, la Legislatura de Neuquén sancionó la ley 3159 que instituye el 6 de septiembre como «Día Provincial de la Lucha contra Todas las Formas de Violencias hacia las Mujeres».

Desde el año 2018, todos los 6 de septiembre se conmemora el Día contra las distintas Formas de Violencia hacia las Mujeres de la Provincia del Neuquén.

Esta fecha se celebra en memoria de Ivana Rosales, sobreviviente de un intento de femicidio. A Ivana su marido, Mario Garoglio, casi la mata a golpes. Creyó que estaba muerta en el auto por la golpiza y se entregó a la policía.

El hombre fue condenado, pero con un atenuante por “circunstancias extraordinarias” porque, según los jueces, Ivana era mala madre. Garoglio no cumplió un solo día de condena porque se fugó.

Cuando Ivana se encontraba en el hospital recuperándose de los golpes, el marido quedó a cargo del cuidado del hijo y las dos hijas en común. En esta situación, él abusó de Mayka y Abril, desencadenando el suicidio de Mayka.

Luego de varios años de lucha Ivana falleció el 6 de septiembre de 2017 por un ataque epiléptico, consecuencia de las golpizas de Garoglio. Por esta razón se eligió esta fecha en su honor.

Ivana Rosales fue una mujer muy valiente, que transformó todo lo que había sufrido en una lucha colectiva y sobreimprimió ante cada injusticia su tenacidad y sus convicciones. De víctima de violencia se transformó en activista por los derechos de las mujeres. (CELS)

Ivana Emilce Rosales fué mujer, madre, amiga hermana, vivió su vida con una libertad que te inundaba el alma.

Pasaron 7 años desde aquel día en que las secuelas del intento de FEMICIDIO por parte de Garoglio asestaron el último golpe mortal.

Sentada aquí en mi mesa, en la que charlamos por última vez , te pienso y veo tu sonrisa aún tan presente.

Nunca te fuiste amiga, estás en el mate que ya no uso, en las gotas de lluvia, en los recuerdos que abrazo porque no quiero que el tiempo me los robe , en tu hija y en las mías, en tus amigas, en tus fotos.

7 años y somos much@s l@s que no olvidamos.

Fuente: NoticiasNQN