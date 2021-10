5xx server error: qué significa el fallo masivo que hizo que Facebook, WhatsApp e Instagram dejaran de funcionar

“5xx server error”. Esa es el mensaje que aparece cuándo se quiere ingresar a los servicios de Facebook, incluidos la propia red social, Instagram y WhatsApp, el mensajero más usado del mundo, tanto en su versión móvil como en la que se usa vía web en las computadoras de escritorio. La caída masiva de los servicios sorprendió y generó impacto en todo mundo.

El corte, que comenzó al mediodía en la Argentina y es inédito por su duración, provocó mucha incertidumbres varias y generó incógnitas de parte de los usuarios. Una de ellas es, justamente, qué significa en mensaje “5xx server error”. No es un dato menor: detrás de esa explicación pueden estar buena parte de los motivos de la caída.

Se trata de un mensaje que aparece cuando el servidor no cumple con las solicitudes requeridas, ya sea por un error interno, una respuesta no válida, un enlace incorrecto o indisponibilidad temporal del programa. O sea, las “computadores centrales” de Facebook, una de las empresas más valiosas del mundo, con una capitalización de mercado de más de USD 900.000 millones, colapsaron y no son capaces de procesar las solicitudes de acceso de los millones de usuarios alrededor del mundo. ¿Por qué? ¿Qué generó el error masivo que los técnicos del gigante de las redes sociales no pudieron resolver rápido? No se sabe aún.

Facebook, WhatsApp e Instagram llevan ocho horas sin funcionar. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

La caída de los servicios de Facebook, Whatsapp e Instagram fue global. El Director de Tecnología de la compañía fundada por Mark Zuckerberg publicó durante la tarde del lunes un escueto tuit en donde se refirió al problema mundial. Según los registros de Downdetector, WhatsApp presentó un total de nueve caídas o fallos en su sistema este 2021. Un récord para la compañía y su problema más grave de la historia. “Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente”, comunicó la cuenta oficial de Facebook en Twitter, la única red social que se mantuvo activa. Se trata de la caída más importante desde el año 2008. Las acciones de Facebook cayeron más del 5% este lunes, lo que puso a la compañía en su peor día de negociación en casi un año. Las bromas se viralizaron en Twitter, la red social que se convirtió en un refugio para los usuarios cuando se vieron afectados los servicios de Facebook. 18:31hs 🛑 Pasadas las 21, WhatsApp, Instagram y Facebook empiezan a funcionar con normalidad Publicado el 04/10/2021 a las 21.00 La caída global de WhatsApp, Facebook e Instagram duró casi 9 horas. Los usuarios empezaron a reportar los primeros inconvenientes pasado el mediodía de la Argentina y recién se restableció el servicio poco después de las 21. Los mensajes de WhatsApp que habían quedado “en el limbo” con los problemas, llegaron con horas de demora. La falla fue tan estrepitosa que la cuenta del servicio de mensajería puso dos tuits pidiendo disculpas y agradeciendo por la paciencia: escribió en inglés y en español. 🛑 WhatsApp pide disculpas y agradece la paciencia por la caída global Publicado el 04/10/2021 a las 20.32 “Disculpas a todos los que no han podido usar WhatsApp hoy. Estamos comenzando a hacer que vuelva a funcionar lenta y cuidadosamente. Muchas gracias por su paciencia. Continuaremos manteniéndolo actualizado cuando tengamos más información para compartir”, aseguraron desde la cuenta WhatsApp en un tuit fijado. WhatsApp se comunicó con sus usuarios a través de Twitter. (Foto: captura Twitter @WhatsApp) 🛑 Instagram anuncia su vuelta desde Twitter: “Está regresando lenta pero seguramente” Publicado el 04/10/2021 a las 20.27 Pasadas las 20 de la Argentina, la cuenta oficial de comunicaciones de Instagram en Twitter señaló que su servicio estaba recuperándose. “Instagram está lenta pero está volviendo sin dudas. ¡Gracias por soportar esto con nosotros y perdón por la demora!”, escribieron. «Instagram está regresando», informó la red social en su cuenta de Twitter. (Foto: Captura Twitter/ @instagramComms) 🛑 “Gracias por soportarlo”, el comunicado de Facebook después de siete horas sin servicio Publicado el 04/10/2021 a las 19:57 Cerca de las 20, hora de la Argentina, la empresa fundada por Mark Zuckerberg volvió a contactarse por Twitter: “A la gran comunidad de personas y negocios alrededor del mundo que dependen de nosotros: lo sentimos. Hemos estado trabajando duro para reestablecer el acceso a nuestras aplicaciones y servicios y estamos felices de informar que están volviendo a estar en línea ahora. Gracias por soportarlo con nosotros”. «Gracias por soportarlo con nosotros», el comunicado de Facebook tras siete horas de inactividad. (Foto: captura @facebook) Mike Schroepfer, responsable técnico de Facebook, anunció: “Los servicios vuelven a estar en línea ahora. Es posible que tarde un poco en llegar al 100%. A todas las pequeñas y grandes empresas, familias e individuos que dependen de nosotros, lo siento”. «Los servicios de Facebook vuelven a estar en línea ahora», dijo el responsable técnico de Facebook. (Foto: Captura Twitter Mike Schroepfer / @schrep) 🛑 Tras de siete horas caído, empezó a funcionar WhatsApp: siguen fallando Facebook e Instagram Publicado el 04/10/2021 a las 19:43 Algunos usuarios empezaron a comunicarse por WhatsApp. Fue después de más de siete horas de caída mundial. 🛑 Después de un breve lapso funcionando, Instagram sigue caído Publicado el 04/10/2021 a las 19:28 Volvió Instagram, pero volvió a caerse: lo usuarios pueden publicar, mandar mensajes, postear historias y revisar el contenido de Instagram. Sin explicaciones de la empresa, la falla en los servicios de Facebook, WhatsApp e Instagram sigue después de 7 horas. (Foto: captura Facebook) Si bien es normal que los sitios web y las aplicaciones sufran interrupciones, una a escala global es poco común. Además de Facebook, DownDetector informó que los usuarios de T-Mobile, Verizon, AT&T, Google, Twitter, TikTok, Zoom y Amazon Web Services también informaron interrupciones. Sin embargo, no está claro si esas interrupciones son similares a las de Facebook. El problema surge menos de 24 horas antes de que la denunciante Frances Haugen testifique contra el gigante de las redes sociales, aseguró el medio estadounidense Fox News. El domingo, el programa “60 Minutes” de CBS contó que Haugen presentó ante la policía federal una investigación que muestra cómo Facebook magnifica el odio y la desinformación, conduce a una mayor polarización y que Instagram, específicamente, puede dañar a los adolescentes. The Wall Street Journal presentó una serie de informes, denominados “Los archivos de Facebook”, que describen a una empresa centrada en el crecimiento y sus propios intereses en lugar del bien público. Facebook negó con vehemencia las acusaciones. 🛑 Después de más de seis horas, usuarios de la Argentina reportan que pueden comunicarse Publicado el 04/10/2021 a las 18.53 Algunos usuarios comentaron pasadas las 18.40 de la Argentina que empiezan a poder comunicarse a través de WhatsApp. Fue después de más de seis horas de fallas en ese servicio de mensajería así como de Facebook e Instagram. 🛑 Expertos aseguran que Facebook logró restablecer unos de los servidores Publicado el 04/10/2021 a las 18.44 John Graham-Cumming, responsable de Cloudflare, aseguró que la empresa logró restablecer uno de sus servidores. Sin embargo, las redes sociales siguen caídas. La falla mundial lleva más de seis horas. Lograron restablecer una pequeña parte del servidor de Facebook, pero las redes siguen caídas. (Foto: John Graham-Cumming / Captura Twitter @jgrahamc) 🛑 Los empleados de Facebook no pueden entrar al edificio porque fallan los accesos Publicado el 04/10/2021 a las 18.30 El periodista del New York Times, Ryan Mac, informó vía Twitter que la caída de Facebook también tiene repercusiones dentro de la empresa. Según comentó, fallan las plataformas de comunicación y algunos empleados no pueden ingresar al edificio porque no andan las puertas de acceso. “No solo los servicios y las aplicaciones de Facebook están inactivos para el público, sus herramientas internas y plataformas de comunicación, incluido Workplace, también están fuera de servicio. Nadie puede hacer ningún trabajo. Varias personas con las que he hablado dijeron que esto es el equivalente a un “día de nieve” en la empresa”, tuiteó Mac. Según publicó el mismo medio, hay un equipo de expertos en una de las oficinas centrales de California tratando de resetear el servidor de forma manual. 🛑 Si algo faltaba, Twitter también reportó problemas Publicado el 04/10/2021 a las 18.09 Debido a la falla global de las redes WhatsApp, Facebook e Instagram, Twitter sufrió una sobrecarga. Por eso, también experimentó fallas. La empresa comunicó los problemas y pidió disculpas en un tuit: “A veces, más personas de lo habitual usan Twitter. Nos preparamos para estos momentos, pero hoy las cosas no salieron exactamente como estaba planeado”. «A veces, más personas de lo habitual usan Twitter»: las explicaciones de la red social por las demoras. (Foto: captura / @TwitterSupport) 🛑 El comunicado de Facebook por la caída: “Nuestros equipos están trabajando lo más rápido posible” Publicado el 04/10/2021 a las 17.55 El Director de Tecnología de Facebook, Mike Schroepfer, publicó durante la tarde del lunes un escueto tuit en donde se refirió a la caída mundial que sufrió la red social y que arrastró también a Instagram y WhatsApp. Tuit del CTO de Facebook. Foto: captura de TV “Disculpas sinceras a todo el que se haya visto afectado por las interrupciones de los servicios de Facebook. Estamos experimentando problemas de red y nuestros equipos están trabajando lo más rápido que pueden para depurar el error y restaurar el servicio lo antes posible”, escribió Schroepfer en Twitter. La reacción de los famosos a la caída de Whatsapp, Instagram y Facebook Publicado el 04/10/2021 a las 16.38 Nadie fue indiferente a la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp. Pero ni siquiera la interrupción de esos servicios pudo silenciar a los famosos. Aprovechando que Twitter funcionaba perfectamente, ellos utilizaron esa vidriera para mantener el contacto con su público. Y por supuesto que no faltaron ironías, reflexiones y chistes acerca del colapso de las redes sociales más utilizadas. Gonzalo Heredia lanzó una serie de tuit cuando se cayeron los servicios de Facebook. (Foto: Twitter / gonzaloherediao) Gonzalo Heredia fue uno de los que mejor definió el impacto que tuvo la caída masiva de los servicios que brinda Facebook. “Hoy Twitter es un colectivo lleno. Peinémonos que nos vienen a ver de Instagram”, señaló. Y en sintonía con su mensaje, varios famosos se expresaron sobre el uso masivo que tuvo de la red social del pajarito. 🛑 El inicio de la caída de WhatsApp, pasado el mediodía de la Argentina Publicado el 04/10/2021 a las 13.00 Según el portal Downdetector, la caída arrancó a las 11:35 EDT (12:30 hora argentina). Informe de los resportes de la caída de Facebook en Downdetector. Los reportes de las caídas fueron de distintas partes del mundo. El mensajero de Facebook también usó su cuenta en Twitter para informar a los usuarios que están tratando de resolver el problema. La cuenta de Instagram también reconoció el problema: “Instagram y sus amigos están pasando por un momento un poco difícil en este momento, y es posible que tenga problemas para usarlos. ¡Ten paciencia, estamos en eso!”

Páginas blancas y el ahora famoso error: así se vio WhatsApp Web durante el corte Páginas blancas y el ahora famoso error: así se vio WhatsApp Web durante el corte

“Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente”, aseguró Facebook. Instagram y WhatsApp publicaron mensajes similares.

El portal de tecnología The Verge intentó dar alguna explicación la caída y resumió la opinión de varios expertos que hablaron de un problema con el DNS, un sistema virtual que se encarga de tomar las IP (dirección única con base en números y puntos con la que se puede identificar un dispositivo en internet) y traducirlas en las direcciones web, o enlaces, tal como se conocen.

Mark Zuckerberg. CEO y presidente de Facebook (REUTERS/Erin Scott/File Photo) Mark Zuckerberg. CEO y presidente de Facebook (REUTERS/Erin Scott/File Photo)

Jane Manchun Wong, experta en desarrollo y programación, opinó en ese sentido y abona la teoría del DMS porque no solo afecta a los usuarios de distintas partes del mundo sino también a los empleados de Facebook y sus aplicaciones. El mismo análisis es el que se atrevió a dar el programador conocido como @Phineyes, quien dice que al parecer “los DNS autorizados han sido retirados del BGP DFZ”, razón por la cual “no existe un camino inmediato para que los routers puedan acceder a los servidores de las direcciones IP de Facebook”.

Caída también en la bolsa

La caída en los servidores de Facebook tuvo su correlato inmediato en la bolsa y la cotización de la empresa, y en la fortuna de Mark Zuckerberg, el creador del imperio.

En Wall Street, las acciones de Facebook llegaron a desplomarse hasta 6% y concluyeron un 4,9% abajo, a USD 326,23 y encabezaron las pérdidas de 2,1% en el promedio tecnológico Nasdaq. La fuerte tendencia bajista también arrastró a otros gigantes representativos del sector, como Apple (-2,5%), Microsoft (-2,1%), Twitter (-5,8%) y Alphabet (-2%). Todas las empresas tech sintieron el duro impacto del efecto “5xx server error”.

Esa caída tuvo su correlato en la inmensa fortuna de Zuckerberg. El patrimonio del alma mater de la empresa se redujo hasta USD 7.000 millones en pocas horas y perdió algunos lugares en las listas de las personas más ricas del mundo. De esa manera, su fortuna personal pasó a USD 120.900 millones, y quedó por debajo de Bill Gates en el quinto lugar del índice Bloomberg Billionaires. Cabe recordar que Zuckerberg ha perdido alrededor de USD 19.000 millones de riqueza desde el 13 de septiembre, cuando su patrimonio alcanzaba cerca de USD 140.000 millones, según el índice.

si te gustó, compartilo Twitter

Facebook

WhatsApp



Me gusta esto: Me gusta Cargando...