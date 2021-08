5 curiosidades de Esperando la carroza: de un estreno difícil a estar entre las más vistas del streaming

La película de Alejandro Doria, con Antonio Gasalla, Mónica Villa, Betiana Blum, China Zorrilla, Juan Manuel Tenuta, Luis Brandoni, Julio de Grazia y Lidia Catalano es un clásico nacional y una de las preferidas del público.

“Poné el agua para los ravioles que dentro de tres semanas vuelve Esperando la carroza a Netflix. Agendate el 5 de agosto”, escribieron hace un mes desde la cuenta de Twitter de la plataforma de streaming y apenas el filme de Alejandro Doria subió, se convirtió en uno de los más populares del sitio. Es que la película protagonizada por Antonio Gasalla, Mónica Villa, Betiana Blum, China Zorrilla, Juan Manuel Tenuta, Luis Brandoni, Julio de Grazia y Lidia Catalano, entre otros grandes actores, que se estrenó el 6 de mayo de 1985 se convirtió en un clásico nacional.

“Yo hago ravioles, ella hace ravioles”, “Tres empanadas” o “Dónde está mi amiga” son algunas de las frases que aún la gente repite en situaciones cotidianas y que tiene su origen en la pieza dirigida por Doria que se convirtió en una de las ficciones que mejor refleja la idiosincrasia argentina.

Un cambio de guión para Mamá Cora

En la obra original de Jacobo Langsner, el personaje de Mamá Cora aparecía solo al final de la pieza. Pero Alejandro Doria propuso un cambio. “Él propuso ponerla en la vereda de enfrente, que vea desde ahí las situaciones y que participe más”, contó Antonio Gasalla alguna vez.

Sin embargo, el personaje o al menos su caracterización, no fue ideado especialmente para la película y el humorista lo hacía desde antes: “Hacía el personaje en el Maipo desde hacía cinco años, eran dos viejas que hablaban en el banco de una plaza. Doria lo vio y se hizo algo parecido en la película”. Sin embargo el actor diferencio a la Mamá Cora de la película de 1985 de la que había hecho en teatro: “La de la película está re perdida, la otra es despierta e informada. El vestido, la peluca y los accesorios son los mismos que yo usaba en el Maipo”.

La escena de las diez baldosas

“Doria estaba en otra dimensión”, describió al director alguna vez Betiana Blum en diálogo con Teleshow y recordó la escena en la que Luis Brandoni habla con el comisario: “Pedía cosas imposibles, éramos cuarenta y nos hacía parar en diez baldosas y hacer la escena ahí, todos los planteos eran así. Imaginó una forma de contarla que es genial y la ves y te volvés a reír, mucha gente se sabe todos los diálogos de la película y los va diciendo”.

Familia unida

Aunque en la ficción la familia no se llevaba bien, mucho menos se juntaban a almorzar todos los domingos, cuando la cámara se apagaba reinaba el compañerismo dentro del elenco, lo que fue fundamental para que la historia traspasara la pantalla: “Era toda gente con trayectoria en el que había mucho compañerismo. Íbamos a esa casa, llegábamos, Beto Brandoni planificaba la comida, China (Zorrilla) me enseñó la ensalada Caprese, me la trajo, ese era el clima en el que vivíamos. Trabajábamos como una familia”, recordó alguna vez quien interpretó a Nora.

Un comienzo difícil

Aunque se convirtió en un clásico nacional, los fanáticos conocen sus diálogos de memoria, en el 2012 se reestrenó en cines y hoy en la plataforma de streaming, en un principio no funcionó muy bien. Para conseguir mayor audiencia, Gasalla se caracterizó durante varios sábados para ir al programa Badía y compañía a promocionar el filme. Sin embargo, su éxito se dio luego de que saliera en VHS y que en reiteradas veces la pasaran en televisión.

Un antecedente en pantalla

Doce años antes de que saliera en la pantalla grande, la historia tuvo su especio en el ciclo Alta Comedia. Con dirección también de Doria, de aquella versión de 1973 participó China Zorrilla, además Pepe Soriano, Raúl Rossi, Dora Baret, Alberto Argibay, Lita Soriano, Alicia Berdaxagar, Marta Gam y Hedy Crilla se puso en la piel de Mamá Cora.

