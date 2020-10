By GAM Multimedios

Encuesta: por primera vez en toda la cuarentena, la imagen de Alberto Fernández dio negativa

En el mismo día en el que el presidente Alberto Fernández anunció una nueva etapa del aislamiento en el marco de la lucha contra el coronavirus, una encuesta reveló que la imagen del mandatario, luego de más de 200 días desde el inicio del confinamiento, mostró un diferencial negativo respecto de la evaluación de las medidas que se tomaron por la pandemia. Según la consultora Poliarquía, su aprobación alcanza el 43%, mientras que la desaprobación se encuentra en 47%, es decir, tres puntos por encima que en septiembre.

El jefe de Estado no había estado presente en el anterior anuncio en el que se extendía el aislamiento, precisamente advirtiendo la caída de la imagen de Fernández. No obstante, este viernes volvió a protagonizar el anuncio de una restricción en más de 18 distritos del interior del país. A su vez, la encuesta reveló que se trata del menor nivel de apoyo a las medidas de aislamiento y distanciamiento social. “Por primera vez, el acuerdo con esas medidas se encuentra prácticamente en valores similares al desacuerdo (48% vs 45%). Mientras en el GBA se mantuvo estable en las últimas seis mediciones, en CABA y en el interior desciende el apoyo (en CABA prevalece el rechazo)”, manifestaron en el informe. Alberto Fernández dispuso una “disminución intensa de la circulación de personas” en 18 provincias De esta manera, creció en cuatro puntos la proporción de quienes consideran que hay que flexibilizar aún más la cuarentena y las medidas de restricción (46%). Asimismo, por tercera medición consecutiva subió el porcentaje de encuestados que dicen conocer algún familiar o conocido cercano que se contagió de coronavirus.

En agosto, el valor era de 25% y actualmente trepó al 61%. Además, un 9% de los encuestados dijo haber contraído ya la enfermedad. “La circulación social creció ocho puntos respecto a la medición anterior: algo más de la mitad de los encuestados señaló haber salido de su casa tres veces o más durante la última semana”, detallaron desde la encuesta. Y el 60% sostuvo que su situación económica personal empeoró comparado con la situación previa al coronavirus (aumentó seis puntos esta medición). Por último, en cuanto a la dicotomía entre salud y economía, “la opción por privilegiar la salud alcanza su valor más bajo de la serie con el 48% (al principio de la cuarentena superaba el 80%)”.

La encuesta completa:

(Fuente www.perfil.com).